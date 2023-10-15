Стало известно, какие книги читают москвичи в метро
Московский метрополитен совместно с Российской государственной библиотекой перезапустили проект «Книги в метро» в мае этого года. За минувшие шесть месяцев сервисом воспользовались более 20 тысяч раз. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, проект перезапустили совместно с сервисом «Нэб Свет» Российской государственной библиотеки.
«С мая по октябрь пассажиры воспользовались сервисом более 20 тысяч раз. По поручению мэра Москвы мы продолжаем развивать цифровые услуги, чтобы поездки в столичном транспорте становились еще комфортнее», - добавил Максим Ликсутов.
В библиотеке для пассажиров метро доступно более чем три тысячи литературных произведений. Чтобы начать читать, нужно отсканировать QR-код на станции «Рассказовка» на одной из стоек «Живое общение» или в сувенирном магазине метро.
Как стало известно, москвичи начали особенно активно пользоваться сервисом в сентябре. Особым спросом пользуются «Антоновские яблоки» Ивана Бунина, «Таинственный остров» Жюля Верна, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, а также «Приключения Тома Сойера» Марка Твена и «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира.
Ранее стало известно, что большинство россиян читают от семи до 12 книг в год.