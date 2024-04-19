Стало известно имя нового члена жюри шоу «Маска»

По данным издания, к команде жюри, в которую входят певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и исполнитель Филипп Киркоров, присоединится оперный Азизов. Вместе они будут оценивать выступления участников. Певец в четвертом сезоне сам представлял на суд жюри номера в образе Мандрила.

В прошлом выпуске зрители могли видеть в качестве пятого члена жюри певца Стаса Пьеху. Он также был участником второго сезона шоу «Маска», но покинул проект во втором полуфинале.

В ближайшее воскресенье первый полуфинал пятого сезона шоу «Маска» представит двух новых персонажей - Тыкву и Космонавта. Спецгости покажут музыкальные номера.