19 апреля 2024, 16:56

Стало известно имя нового члена жюри шоу «Маска»

РИА «Новости»
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Пятый сезон шоу «Маска» стартовал с новым правилом, по которому новым членом жюри должен стать человек, связанный с проектом. В воскресенье, 28 апреля, на НТВ в новом выпуске программы в качестве такого судьи появится оперный певец Эльчин Азизов, сообщило «ВокругТВ».

По данным издания, к команде жюри, в которую входят певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и исполнитель Филипп Киркоров, присоединится оперный Азизов. Вместе они будут оценивать выступления участников. Певец в четвертом сезоне сам представлял на суд жюри номера в образе Мандрила.

В прошлом выпуске зрители могли видеть в качестве пятого члена жюри певца Стаса Пьеху. Он также был участником второго сезона шоу «Маска», но покинул проект во втором полуфинале.

В ближайшее воскресенье первый полуфинал пятого сезона шоу «Маска» представит двух новых персонажей - Тыкву и Космонавта. Спецгости покажут музыкальные номера.

Концерты Музыка Телевидение
19 апреля 2024, 14:49
Фильмы из 56 стран покажут на 46-м Московском международном кинофестивале
РИА «Новости»
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На 46-м Московском международном кинофестивале представят фильмы из 56 стран. Свыше 30 из них зрители увидят впервые, рассказал ТАСС программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.

Московский международный кинофестиваль проходит состоится с 19 по 26 апреля.

«В этом году мы покажем более 30 мировых премьер. Для сравнения - в прошлом их было 26. Среди них „Лесной царь“, „Семь черных бумаг“, „Нелюбимка“, „Пришелец“», - отметил Кудрявцев.

От России на главный конкурс фестиваля выдвинули фильм «Пришелец» режиссера Ивана Соснина, повествующий о жизни слабослышащего Леши из традиционной российской деревни.

Впервые фестиваль провели в 1935 году , тогда в качестве председателя жюри выступил легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн. В этом году президентом ММКФ стал известный режиссер Никита Михалков.

Правительство Москвы обеспечит финансовую поддержку 46-й ежегодной сессии ММКФ. Мэр города Сергей Собянин выделил для этого специальный грант.

Кино Фестивали Москва
19 апреля 2024, 07:54
Российские кинотеатры остановили теневой прокат голливудских фильмов
Unsplash
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Крупные киносети в России перестали предлагать услугу предсеансного обслуживания, когда с отечественными короткометражками показывали голливудские фильмы без разрешения правообладателей. Они сделали это по просьбе дистрибьюторов, сообщил РБК.

Ассоциация владельцев кинотеатров призвала кинотеатры поддержать российские фильмы и полностью отказаться от предсеансного обслуживания c 18 апреля по 12 мая. С аналогичной просьбой к киносетям обратились такие крупные прокатчики, как «Атмосфера кино» и «Централ Партнершип».

«Подобный ультиматум - оставить сети без легального контента - звучит серьезно. Вполне вероятно, что по истечении заявленного срока - с 18 апреля по 12 мая - эта практика будет носить постоянный характер, а объем теневого проката сократится до минимума», - допустил руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов заявил, что киносети пострадают в любом случае. Отказ от теневого проката зарубежных фильмов повлечет убытки, а его продолжение воспримут как нарушение правил индустрии.

Параллельный импорт голливудских картин предложили ввести в 2022 году. Спустя время Минцифры обсудило с участниками рынка разблокировку сайтов с пиратским контентом.

Кино Фильмы Бизнес
18 апреля 2024, 18:39
Спилберг снимет новый фильм про НЛО
Global Look Press
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Знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг запланировал снять новый фильм про НЛО. Лента будет основана на оригинальном замысле самого 77-летнего кинематографиста. Об этом сообщило издание Variety.

По информации источников, сценаристом проекта станет Дэвид Кепп, который уже имел опыт сотрудничества со Спилбергом.

Других подробностей о проекте пока нет, так как ему еще только предстоит заручиться поддержкой студии. Вероятнее всего, это будет Universal, с которой у постановщика долгосрочный контракт.

Ранее Спилберг снял такие знаковые научно-фантастические картины, как «Близкие контакты третьей степени» (1977), «Инопланетянин» (1982) и «Война миров» (2005).

Полгода назад журналисты выяснили, что Спилберг в 2024 году начнет работу над созданием полицейского триллера. В фильме под названием «Буллит» главную мужскую роль должен будет исполнить актер Брэдли Купер.

Режиссер Фильмы
18 апреля 2024, 17:59
Умер режиссер Федор Петрухин
Freepik
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Не стало режиссера Федора Петрухина. Он умер 18 апреля в возрасте 72 лет, сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Федора Федоровича», - говорится в публикации.

О причинах смерти режиссера не уточняется.

В 1989 году Петрухин завершил обучение на режиссерском отделении в мастерской Ролана Быкова. Спусят два года впервые работал режиссером-постановщиком в картине «Дина».

На счету Петрухина такие фильмы, как «На Муромской дорожке», «День Победы» и «Подсолнух». Также он работал над телевизионными сериалами, включая детектив «Новая жизнь сыщика Гурова».

Кино Режиссер

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