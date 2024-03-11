Стали известны важные изменения в Евровидении-2024

Раньше - с 2016 по 2023 год - показывали лишь отрывки выступлений. Шоу стран-автофиналисток не будут показывать в рамках интервал-актов. Представления также разместят среди номеров стран - участниц полуфиналов.

Голосование в финале Евровидения-2024 будет открыто непосредственно перед исполнением первой песни. Такой же формат использовали в 2010 и 2011 годах. Зрители со всего мира смогут начать голосовать за 24 часа до финала конкурса.

Система голосования остается идентичной. Национальное жюри в каждой стране-участнице по-прежнему будет голосовать только в гранд-финале. Изменения не коснутся и презентации финалистов и баллов. Однако организаторы предупредили, что скоро объявят другое большое изменение в Евровидении.

Израиль заменил песню для Евровидения. Исполнительница Иден Голан выпустила композицию и клип Hurricane.