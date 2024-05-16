Стали известны предсмертные слова художника Сергея Андрияки

Художник Никас Сафронов назвал новый портрет короля Карла III последним гвоздем в крышку гроба монарха. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Комсомольская правда».

На портрете в красных тонах Карл III изображен в мундире Валлийской гвардии, полковником которой он стал в 1975 году. Полотно Джонатан Йео, представленное накануне в Голубой гостиной Букингемского дворца, вызвало много обсуждений.

Большинству британцев портрет монарха не понравился. По их мнению, на портрете король будто попал в ад или купается в крови.

Не понравилась работа коллеги и российскому художнику, известному портретисту Никасу Сафронову. Он сказал, что в контексте происходящего в жизни Карла III такая работа совершенно неуместна и может еще больше расстроить и надломить мнительную королевскую персону.

«Если знать, с какими сложностями столкнулась семья Карла III: его болезнь, болезнь его невестки Кейт Миддлтон, проблемы с младшим сыном Гарри, то столь мрачный портрет как будто высвечивает все проблемы и тягостные перипетии. Наверняка, у короля и так мрачные мысли и предчувствия, думаю, он переживает за все, что происходит в его семье, в стране и в мире, а тут еще этот портрет… Как последний гвоздь в крышку гроба», - прокомментировал Сафронов.

Он считает, что художник Йео не должен был применять в портрете подобное авангардное решение.

Ранее стало известно, что Сафронов завещал картины и квартиру государству. Своим наследникам он оставит только половину имущества.