Стали известны предсмертные слова художника Сергея Андрияки
Ранним утром 16 мая ушел из жизни художник Сергей Андрияка. Перед смертью он всем признался в любви, сообщил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были „всех люблю“», - написал он в посте об уходе Андрияки.
Причиной смерти народного художника России стало онкологическое заболевание. Андрияка несколько лет пытался справится с недугом, но безрезультатно. Ему было 65 лет.
Сергей Андрияка написал свыше 10 тысяч картин. Больше двух сотен работ художника и его учеников украшают стены первого корпуса Кремля, где работает президент России Владимир Путин.