16 мая 2024, 13:01

Стали известны предсмертные слова художника Сергея Андрияки

РИА «Новости»
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Ранним утром 16 мая ушел из жизни художник Сергей Андрияка. Перед смертью он всем признался в любви, сообщил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были „всех люблю“», - написал он в посте об уходе Андрияки.

Причиной смерти народного художника России стало онкологическое заболевание. Андрияка несколько лет пытался справится с недугом, но безрезультатно. Ему было 65 лет.

Сергей Андрияка написал свыше 10 тысяч картин. Больше двух сотен работ художника и его учеников украшают стены первого корпуса Кремля, где работает президент России Владимир Путин.

Болезни Художники Онкология
16 мая 2024, 12:34
Умер актер из сказки «Али-Баба и сорок разбойников» Властимил Харапес
Freepik
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Не стало чешского танцора, актера, хореографа, режиссера, педагога Властимила Харапеса. Он скончался на 78-м году жизни, сообщил сайт Словацкого национального театра.

В некрологе говорится, что причиной смерти Харапеса стала тяжелая болезнь. Он скончался в пражской больнице 15 мая.

Творческий путь Харапеса в кино стартовал в начале 1960-х годов. Он исполнил роль Касима в музыкальной сказке режиссера Заала Какабадзе «Али-Баба и сорок разбойников». Актер принимал участие в съемках картин «Как исправить папу», «Как вырвать зуб у кита» и других.

Представители Словацкого национального театра написали в некрологе, что запомнят Харапеса как харизматичного артиста, расчетливого, блестящего, чрезвычайно приятного человека с привлекательной озорной улыбкой.

Болезни Кино Актеры
16 мая 2024, 11:58
«Последний гвоздь в крышку гроба». Художник Сафронов — о новом портрете Карла III
РИА «Новости»
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Художник Никас Сафронов назвал новый портрет короля Карла III последним гвоздем в крышку гроба монарха. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Комсомольская правда».

На портрете в красных тонах Карл III изображен в мундире Валлийской гвардии, полковником которой он стал в 1975 году. Полотно Джонатан Йео, представленное накануне в Голубой гостиной Букингемского дворца, вызвало много обсуждений.

Большинству британцев портрет монарха не понравился. По их мнению, на портрете король будто попал в ад или купается в крови.

Не понравилась работа коллеги и российскому художнику, известному портретисту Никасу Сафронову. Он сказал, что в контексте происходящего в жизни Карла III такая работа совершенно неуместна и может еще больше расстроить и надломить мнительную королевскую персону.

«Если знать, с какими сложностями столкнулась семья Карла III: его болезнь, болезнь его невестки Кейт Миддлтон, проблемы с младшим сыном Гарри, то столь мрачный портрет как будто высвечивает все проблемы и тягостные перипетии. Наверняка, у короля и так мрачные мысли и предчувствия, думаю, он переживает за все, что происходит в его семье, в стране и в мире, а тут еще этот портрет… Как последний гвоздь в крышку гроба», - прокомментировал Сафронов.

Он считает, что художник Йео не должен был применять в портрете подобное авангардное решение.

Ранее стало известно, что Сафронов завещал картины и квартиру государству. Своим наследникам он оставит только половину имущества.

Художники Королевская семья Британии Никас Сафронов Карл III
16 мая 2024, 01:58
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Леваков
Freepik
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Народный артист РФ, режиссер и актер Олег Леваков скончался в возрасте 76 лет. Информацию об этом разместили на сайте театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.

«Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков», - сказано в публикации.

Обстоятельства случившегося неизвестны.

Леваков появился на свет в 1947 году в Ленинграде. В 1974 году он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а потом стал служить в Театре имени Ленсовета.

За свою карьеру артист снялся в более 80 проектах, он сыграл в детективных сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». В 1993 году Левакова удостоили звания заслуженного артиста страны, а в 2008 году он стал народным артистом России.

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