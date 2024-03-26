26 марта 2024, 10:28

Стали известны подробности смерти актера из «Убойной силы» Карпухова

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Друг актера из сериалов «Убойная сила» и «Улица разбитых фонарей» Александра Карпухова Артем Борков рассказал, что артист умер во сне в субботу, 23 марта. Его слова передал РБК.

Борков уточнил, что Карпухов испытывал проблемы со здоровьем в последнее время, однако какие именно, он не уточнил. Дату похорон актера пока не определили.

Александр Карпухов родился в Ленинграде в 1974 году. Он играл в Молодежном театре на Фонтанке. Актер успел сняться более чем в 100 фильмах и сериалах. Свой 50-летний юбилей он отметил 31 января.

Сериалы Фильмы Актеры
26 марта 2024, 11:15
Умерла звезда фильма «Цыган» Соня Тимофеева
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Цыганская певица, актриса, танцовщица, заслуженная артистка РСФСР Софья Тимофеева умерла на 80-м году жизни. Об этом на своем шоу на телеканале «Россия 1» рассказал ведущий Андрей Малахов.

«14 марта ушла из жизни знаменитая цыганская певица и актриса Соня Тимофеева», - сообщил он.

Софья Тимофеева родилась в 1944 году. Она дебютировала на экране в 1968 году, а зрителям запомнилась по участию в картине «Цыган». Она выступала в театре «Ромэн», была солисткой Москонцерта, а в 1990-е актриса ушла из театра.

Похороны прошли в узком семейном кругу.

Цыганская певица, актриса, танцовщица, заслуженная артистка РСФСР Софья Тимофеева умерла на 80-м году жизни. Об этом на своем шоу на телеканале « Россия 1 » рассказал ведущий Андрей Малахов.

Фильмы Россия Театры Актеры Андрей Малахов
25 марта 2024, 18:39
Умер режиссер «Мосфильма» Олег Никитин
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Режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм» Олег Никитин скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Союза кинематографистов России.

«На 78-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Олега Даниловича Никитина», - написали в пресс-службе организации.

Олег Никитин родился в 1946 году в Днепропетровске, окончил режиссерский факультет ВГИКа и с 1975 года работал режиссером-постановщиком на киностудии «Мосфильм». Он снял такие ленты, как «Пятое время года», «Тихие воды глубоки» и «От зимы до зимы».

Отпевание пройдет во вторник, 26 марта, в 12:00 в Храме Архистратига Михаила в Тропареве.

Кино Режиссер Россия
25 марта 2024, 18:13
Вручение премии «Золотая маска» перенесли после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Торжественную церемонию вручения специальных премий «Золотая маска» перенесли в связи с трагедией в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей России.

«В связи с трагедией в „Крокус Сити Холле“ было принято решение о переносе специальной премии „Золотая маска“ „За вклад в развитие театрального искусства“», - заявили в организации.

Церемонию планировалось провести в Бетховенском зале Большого театра в среду, 27 марта. О новой дате вручения сообщат позднее.

Премию «Золотая маска» учредили в 1993 году. Ее вручают за лучшие спектакли, созданные во всех видах театрального искусства.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Группа вооруженных мужчин в камуфляже открыла стрельбу по зрителям, прибывшим на концерт группы «Пикник». По данным СК, жертвами атаки стали как минимум 137 человек.

Россия Театры
25 марта 2024, 17:06
Умер актер Рафаэль Клейнер
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Актер Рафаэль Клейнер умер в Москве на 85-м году жизни. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Актер Рафаэль Клейнер умер в Москве на 85-м году жизни. Об этом сообщило издание « Московский комсомолец ».

Причина смерти не уточняется.

Рафаэль Клейнер родился в 1939 году в деревне Рубежное на Украине. Он работал в Театре драмы и комедии Юрия Любимова на Таганке, а также выступал с сольными чтецкими программами. В 1995 году он получил звание народного артиста России.

Прощание с актером пройдет во вторник, 26 марта, с 11.00 в Камерном зале филармонии (зал Чайковского).

Россия Театры Актеры Москва

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