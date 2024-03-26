Стали известны подробности смерти актера из «Убойной силы» Карпухова

Борков уточнил, что Карпухов испытывал проблемы со здоровьем в последнее время, однако какие именно, он не уточнил. Дату похорон актера пока не определили.

Александр Карпухов родился в Ленинграде в 1974 году. Он играл в Молодежном театре на Фонтанке. Актер успел сняться более чем в 100 фильмах и сериалах. Свой 50-летний юбилей он отметил 31 января.