14 мая 2024, 10:31

Стали известны победители премии «Жара Music Awards»

РИА «Новости»
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На московской «ЦСКА-Арене» 13 мая прошла торжественная церемония вручения премии «Жара Music Awards». Среди лауреатов оказались Анна Асти, Дима Билан и Инстасамка, сообщили организаторы.

Победителей выбирали зрители путем онлайн-голосования. Награды распределили следующим образом: «Альбом года» присудили Сергею Лазареву за его работу «Я видел свет».

Песней года стала композиция «За деньги да» блогера Инстасамки (Дарья Зотеева).

В номинации «Видео года» победил клип Димы Билана «Острой бритвой».

Лучшей коллаборацией года стала совместная песня Niletto, Леши Свика и Олега Майами.

Группой года признали Artik & Asti.

В номинации «Певец года» победу одержал рэпер Мот.

Певицей года стала Люся Чеботина.

Звание артиста года получила Анна Асти.

Организаторы перенесли музыкальную премию «Жара» из-за теракта в «Крокусе». Она должна была состояться 4 апреля в Crocus City Hall.

Награды Музыка Шоу-бизнес
14 мая 2024, 12:18
Умер звезда «Приключений Гекльберри Финна» Сэмм-Арт Уильямс
Global Look Press
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Не стало американского актера, драматурга, режиссера Сэмм-Арта Уильямса. Он скончался на 79-м году жизни, сообщил The Hollywood Reporter.

Двоюродная сестра Кэрол Браун рассказала журналистам, что Уильямс умер 13 мая в Бургау, Северная Каролина.

«Вклад мистера Уильямса в американский театр и телевидение будет продолжаться, но нам будет его очень не хватать», - отметила она.

Уильямс был номинирован на премию «Тони» как драматург спектакля «Дома», который впервые поставил Дуглас Тернер Уорд. Работу впервые представила на Бродвее компания «Негритянский ансамбль» в 1980 году. Спектакль вернется на Бродвей 5 июня под руководством Кенни Леона.

Уильямс известен по роли афроамериканца Джима в «Приключениях Гекльберри Финна». Будущий актер изучал в университете психологию и политологию. Хотел строить карьеру юриста, но любовь к искусству победила.

Кино Режиссер Актеры
14 мая 2024, 11:31
«Расскажу, как меня вытаскивали с того света». Куклачева выписали из больницы
РИА «Новости»
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Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева выписали из больницы. Он пообещал вскоре рассказать о своем здоровье, сообщила 360.ru представитель дрессировщика Ольга Кардокене.

Она уточнила, что Юрий Куклачев сейчас восстанавливается после операции за городом. Связь там плохая, но он смог дать четкие указания помощнице.

«Передай всем, что со мной все хорошо. Я в Дубне на реабилитации. Скоро вернусь и расскажу, как меня вытаскивали с того света», - процитировала Кардокене артиста.

По словам представительницы, врачи собрали консилиум, чтобы решить вопрос об установке Куклачеву кардиостимулятора. В итоге выяснили, что это устройство ему не нужно.

«Все хорошо, все заживает у него. Никаких кардиостимуляторов у него нет. Сейчас будет реабилитация недели две-три», - добавила она.

Дрессировщика Юрия Куклачева привезли в больницу 12 апреля. Ему стало плохо во время юбилейного концерта в «Вегас Холле».

Театры
13 мая 2024, 20:39
Каскадер из «Места встречи изменить нельзя» скончался в возрасте 85 лет
РИА «Новости»
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Каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Десятого мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов России Владимир Юрьевич Жариков», - отметили в публикации.

Особую известность у зрителей он завоевал после съемок в таких советских телесериалах и художественных фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Государственная граница», «Пираты ХХ века».

Всего за плечами артиста участие в более чем в 80 актерских работах.

Например, в киноленте режиссера Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» Жариков исполнил сразу три трюка, причем в этом фильме он исполнял не только мужские, но и женские роли.

Жариков в 1980-е годы основал в Одессе школу каскадерского мастерства, а также преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер».

Не стало актера, каскадера и постановщика трюков Мариана Ганчи. Он умер 12 апреля на 82-м году жизни. На его счету 35 киноработ, включая «Мастера и Маргариту» 1988 года, «Волчицу» и «Испытание огнем и водой».

Фильмы Россия Актеры
13 мая 2024, 16:25
Стали известны номинанты на кинопремию «Ника» за 2022–2023 годы
Global Look Press
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За премию кинематографических искусств «Ника» будут бороться шесть российских фильмов, среди них — «Вызов», «Праведник» и «Снегирь». Список претендентов опубликовал сайт премии.

В номинации лучшее игровое кино заявлены такие картины, как «Вызов», «Праведник», «1993», «За нас с вами», «Снегирь», «Чувства Анны».

Четыре российских актера поборются за лучшую мужскую роль. Речь идет о Юре Борисове из «Кентавра», Александре Робаке из «Снегиря», Андрее Смолякове «За нас с вами» и Александре Яценко из «Праведника».

На лучшую женскую роль претендуют актрисы - Екатерина Вилкова («1993»), Анна Михалкова («Чувства Анны»), Юлия Пересильд («Вызов»), Юлия Снигирь («За нас с вами»).

Лучшего режиссера выберут среди Александра Велединского («1993»), Андрея Смирнова («За нас с вами»), Сергея Урсуляка («Праведник»), Бориса Хлебникова («Снегирь»).

На лучшего актера второго плана претендуют - Сергей Пускепалис (посмертно за роль в «Сердце Пармы»), Сергей Маковецкий, Евгений Ткачук, Тимофей Трибунцев и Леонид Ярмольник.

На лучшую женскую роль второго плана номинировали - Елену Валюшкину, Юлию Витрук, Ольгу Лапшину и Ирину Розанова.

Ранее стали известны самые убыточные зарубежные фильмы прошлого года. Антирейтинг состоит из четырех картин компании Disney и одного фильма от Warner Bros.

За премию кинематографических искусств «Ника» будут бороться шесть российских фильмов, среди них - «Вызов», «Праведник» и «Снегирь». Список претендентов опубликовал сайт премии.

Кино Режиссер Актеры конкурсы

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