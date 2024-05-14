Стали известны победители премии «Жара Music Awards»
На московской «ЦСКА-Арене» 13 мая прошла торжественная церемония вручения премии «Жара Music Awards». Среди лауреатов оказались Анна Асти, Дима Билан и Инстасамка, сообщили организаторы.
Победителей выбирали зрители путем онлайн-голосования. Награды распределили следующим образом: «Альбом года» присудили Сергею Лазареву за его работу «Я видел свет».
Песней года стала композиция «За деньги да» блогера Инстасамки (Дарья Зотеева).
В номинации «Видео года» победил клип Димы Билана «Острой бритвой».
Лучшей коллаборацией года стала совместная песня Niletto, Леши Свика и Олега Майами.
Группой года признали Artik & Asti.
В номинации «Певец года» победу одержал рэпер Мот.
Певицей года стала Люся Чеботина.
Звание артиста года получила Анна Асти.
Организаторы перенесли музыкальную премию «Жара» из-за теракта в «Крокусе». Она должна была состояться 4 апреля в Crocus City Hall.