Стали известны номинанты на кинопремию «Ника» за 2022–2023 годы

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В номинации лучшее игровое кино заявлены такие картины, как «Вызов», «Праведник», «1993», «За нас с вами», «Снегирь», «Чувства Анны».

Четыре российских актера поборются за лучшую мужскую роль. Речь идет о Юре Борисове из «Кентавра», Александре Робаке из «Снегиря», Андрее Смолякове «За нас с вами» и Александре Яценко из «Праведника».

На лучшую женскую роль претендуют актрисы - Екатерина Вилкова («1993»), Анна Михалкова («Чувства Анны»), Юлия Пересильд («Вызов»), Юлия Снигирь («За нас с вами»).

Лучшего режиссера выберут среди Александра Велединского («1993»), Андрея Смирнова («За нас с вами»), Сергея Урсуляка («Праведник»), Бориса Хлебникова («Снегирь»).

На лучшего актера второго плана претендуют - Сергей Пускепалис (посмертно за роль в «Сердце Пармы»), Сергей Маковецкий, Евгений Ткачук, Тимофей Трибунцев и Леонид Ярмольник.

На лучшую женскую роль второго плана номинировали - Елену Валюшкину, Юлию Витрук, Ольгу Лапшину и Ирину Розанова.

Ранее стали известны самые убыточные зарубежные фильмы прошлого года. Антирейтинг состоит из четырех картин компании Disney и одного фильма от Warner Bros.

За премию кинематографических искусств «Ника» будут бороться шесть российских фильмов, среди них - «Вызов», «Праведник» и «Снегирь». Список претендентов опубликовал сайт премии.