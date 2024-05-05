Стала известна пятерка самых провальных фильмов
Издание Deadline обнародовало список самых убыточных фильмов 2023 года. В антирейтинг вошли четыре картины, созданные компанией Disney.
Топ-5 самых провальных кинолент возглавил «Капитан Марвел 2», его создатели понесли убытки на 237 миллионов долларов.
Второе место антирейтинга занял блокбастер «Флэш» производства компании Warner Bros. Его выпуск насчитывает потери в 155 миллионов долларов. Он стал единственным фильмом в списке, над которым не работал Disney.
Бронза досталась картине «Индиана Джонс и колесо судьбы», убытки которой составили 143 миллиона долларов.
На четвертом месте разместился фильм «Заветное желание» с убытками в 131 миллионов долларов. Замкнула пятерку лидеров лента «Особняк с привидениями» - минус 117 миллионов долларов.
Одним из самых кассовых фильмов стала вторая часть «Дюны» режиссера Дени Вильнева. Картина уже собрала более 500 миллионов долларов.