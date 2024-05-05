Стала известна пятерка самых провальных фильмов

В конце мая зрители увидят на экранах хорошо знакомых с детства героев — Илью Муромца и Соловья Разбойника. Последнего сыграет Никита Ефремов, которому пришлось экстренно похудеть для этой роли, сообщил сайт kp.ru.

В конце мая зрители увидят на экранах хорошо знакомых с детства героев - Илью Муромца и Соловья Разбойника. Последнего сыграет Никита Ефремов, которому пришлось экстренно похудеть для этой роли, сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, режиссер Карен Оганесян заканчивает работу над картиной «Стальное сердце». Сюжет перенесет героев в будущее, где Илья Муромец будет носить костюм боевого робота и сражаться со своим главным врагом - Соловьем-Разбойником. Актер Никита Ефремов рассказал журналистам, что ему пришлось сбросить вес ради роли.

«Пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко. Но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел», - поделился он.

Артист посетовал, что времени на похудение было мало, поэтому пришлось сбрасывать лишний вес экстренно. По его словам, вместо двух месяцев режиссер потребовал прийти в форму за 30 дней.

«Но все получилось. А так я спортом все время занимаюсь», - уточнил Ефремов.

Ранее актриса Анна Чиповская рассказала, что очень тщательно выбирает роли. По ее словам, она никогда не станет сниматься в гробу.