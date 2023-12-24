Стала известна причина смерти актера из «Глухаря»

«Алексей умер от инфаркта в Москве, ему было всего 43 года. Он много трудился в нашем театре, играл талантливо и ярко свои роли, мы до сих пор помним все его работы. Мы говорили всего несколько назад, Леша рассказывал о планах сыграть героя Достоевского», - сообщили в пресс-службе.

О смерти Черных на 44-м году жизни стало известно в субботу, 23 декабря.

С 2003 года актер работал в театре Et Cetera, снялся в сериалах «Ищейка», «Глухарь», «Мент в законе», «Сыщики».

Кроме ролей в кино и театрах, занимался озвучиванием мультфильмов и кинофильмов. Именно его голосом говорит Сокол в киновселенной Marvel, которого играет американский актер Энтони Маки. Также он подарил голоса персонажам из фильмов «Алиса в Зазеркалье», «Голодные игры» и «Доктор Стрэндж».