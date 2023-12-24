24 декабря 2023, 18:32

Стала известна причина смерти актера из «Глухаря»

Читайте нас в: Google Новости

Причиной смерти российского актера Алексея Черных стал инфаркт. Об этом сообщила пресс-служба театра Et Cetera.

«Алексей умер от инфаркта в Москве, ему было всего 43 года. Он много трудился в нашем театре, играл талантливо и ярко свои роли, мы до сих пор помним все его работы. Мы говорили всего несколько назад, Леша рассказывал о планах сыграть героя Достоевского», - сообщили в пресс-службе.

О смерти Черных на 44-м году жизни стало известно в субботу, 23 декабря.

С 2003 года актер работал в театре Et Cetera, снялся в сериалах «Ищейка», «Глухарь», «Мент в законе», «Сыщики».

Кроме ролей в кино и театрах, занимался озвучиванием мультфильмов и кинофильмов. Именно его голосом говорит Сокол в киновселенной Marvel, которого играет американский актер Энтони Маки. Также он подарил голоса персонажам из фильмов «Алиса в Зазеркалье», «Голодные игры» и «Доктор Стрэндж».

Кино Театры Актеры
24 декабря 2023, 11:29
Феномен сериала «Слово пацана» объяснили его реалистичностью
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Феномен популярности сериала «Слово пацана» заключается в его «трушности». Об этом «Газете.ru» рассказала актриса Валенита Ляпина.

По ее словам, она посмотрела только лишь две первых серии, но «Слово пацана» уже можно сравнить с «Братом» и «Бригадой».

«Мне кажется, что российский зритель сравнивает сериал с этими двумя картинами. Давно у нас не показывали на экранах ту эпоху настолько трушно, а тем более, основав работу на реальных событиях», - заявила Ляпина.

Актриса отметила, что сериалы «Слово пацана» и «Мир! Дружба! Жвачка!» сильно отличаются, несмотря на определенную схожесть.

«Во второй ленте совсем другой жанр, стиль повествования, иная атмосфера и задачи создателей. Но между 80-ми и 90-ми разница все-таки имеется, ее хорошо чувствуешь», - добавила она.

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович, наоборот, упрекнул создателей «Слова пацана» в искажении реальности. По его словам, уличные парни обычно более спортивные и подкачанные.

Сериалы Россия
23 декабря 2023, 10:25
Парни с улицы выглядят иначе. Боец UFC Павлович высказался о «Слове пацана»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Занимающий третью строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC Сергей Павлович высказался о нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слов пацана. Кровь на асфальте». По его словам, парни с улиц обычно выглядят крепкими и спортивными. Его слова привел Sport24.

«Актеры там… Я когда рос, у нас все ребята были крепкие, спортивные. Мне кажется, чуть искажена картинка того, как выглядели [парни с улицы]», - сказал спортсмен.

По его мнению, актеров для сериала подбирали по другому критерию.

Сериал Крыжовникова вышел на российских стриминговых площадках в ноябре. Он вызвал противоречивую реакцию зрителей - от хвалебных отзывов до резкой критики.

Некоторые заявляли, что «Слово пацана» романтизирует бандитизм. Сценарист проекта Андрей Золотарев не согласился с этим мнением. Он подчеркнул, что главный посыл «Слова пацана» - зло всегда возвращается злом, а в сериале постарались раскрыть взаимоотношения отцов и детей.

Успех сериала предсказывал и автор книги , по которой его сняли, Роберт Гараев. Писатель также сравнивал мир «Слова пацана» с Хогвартсом.

UFC Смешанные боевые искусства MMA
23 декабря 2023, 00:38
Умер ведущий «Радионяни» и основатель театра «Шалом» Александр Левенбук
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ушел из жизни народный артист России, основатель и бывший художественный руководитель театра «Шалом» Александр Левенбук. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя театра.

«Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел», - рассказал собеседник агентства.

Александр Левенбук был юмористом, актером, режиссером и радиоведущим. В 1988 году он создал в Москве первый профессиональный еврейский театр «Шалом». На протяжении 33 лет он был художественным руководителем театра.

Советским детям Левенбук был знаком по передаче «Радионяня», где он в шутливой форме объяснял школьную программу и правила хорошего поведения. А еще тем, что в месте со Львом Шимеловым, исполнил песню«А может, а может…» для мультфильма «Пластилиновая ворона».

Режиссер Россия Театры Актеры
21 декабря 2023, 23:26
Умер актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актер Сергей Пепеляев, снявшийся в фильме «Географ глобус пропил», ушел из жизни в возрасте 39 лет. Об этом сообщил Тольяттинский Драматический театр «Колесо» имени Дроздова на своей странице «Вконтакте».

По информации театра, актера не стало во вторник, 19 декабря. В труппу театра «Колесо» Пепеляев попал в начале этого сезона и сразу получил роль полисмена в спектакле «Моя жена - лгунья». Кроме того, он репетировал роль в спектакле «Без солнца», но внезапно заболел.

Артист окончил актерский факультет Пермского института культуры и ранее играл в пермском театре «У Моста».

В фильме «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским в главной роли Сергей Пепеляев сыграл школьника Деменева - одного из участников похода.

Кино Фильмы Театры Актеры

Новости по теме