Стала известна дата выхода сериала «Гарри Поттер»

«Мы не стеснялись волнения по поводу „Гарри Поттера“. <…> Обе стороны просто рады возродить эту франшизу», - сказал Заслав во время конференции с инвесторами.

Гендиректор заявил, что сериал выйдет в срок, если при его производстве не возникнет проблем. На встрече с Роулинг компания смогла договориться об условиях экранизации. Стороны решили, что пришло время подарить франшизе вторую жизнь. Создатели сериала хотят наполнить картину деталями книжной версии.

Первый экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» ушел с аукциона за 55,1 тысячи фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей). Книга находится в отличном состоянии и относится к первому изданию, когда было выпущено всего 500 штук.