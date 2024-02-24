24 февраля 2024, 04:39

Стала известна дата выхода сериала «Гарри Поттер»

Global Look Press
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Новый сериал «Гарри Поттер» по книге Джоан Роулинг выйдет на стриминговой площадке HBO Max в 2026 году. Об этом заявил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, его процитировал портал The Wrap.

«Мы не стеснялись волнения по поводу „Гарри Поттера“. <…> Обе стороны просто рады возродить эту франшизу», - сказал Заслав во время конференции с инвесторами.

Гендиректор заявил, что сериал выйдет в срок, если при его производстве не возникнет проблем. На встрече с Роулинг компания смогла договориться об условиях экранизации. Стороны решили, что пришло время подарить франшизе вторую жизнь. Создатели сериала хотят наполнить картину деталями книжной версии.

Первый экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» ушел с аукциона за 55,1 тысячи фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей). Книга находится в отличном состоянии и относится к первому изданию, когда было выпущено всего 500 штук.

Книги Сериалы Гарри Поттер
23 февраля 2024, 22:25
Shaman и Газманов выступили перед гостями на выставке «Россия»
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и народный артист Олег Газманов выступили перед гостями на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День защитника Отечества. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Газманов поздравил всех, кто имеет отношение к российской армии, чтобы она всегда была такой же мощной и сильной.

«Этот праздник очень значим для нашей страны, для всех нас, потому что наша страна всегда отстаивает свои интересы, всегда воюет», - сказал артист.

В День защитника Отечества на выставке «Россия» показали музыкально-патриотический спектакль «Вера. Надежда. Любовь». Сюжет состоял из тематических новелл. Их рассказчиком стал певец Shaman. Концерт открыл Газманов. Он исполнил песню «Артефакты» вместе с резидентами арт-кластера «Таврида».

Президент России Владимир Путин ранее поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил и тех, кто прошел воинскую службу. Глава государства назвал 23 Февраля одним из самых значимых праздников.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) и народный артист Олег Газманов выступили перед гостями на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День защитника Отечества. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Праздники Россия 23 февраля Выставка-форум «Россия» Shaman
23 февраля 2024, 16:18
Сериал «Алиса не может ждать» неожиданно исчез из онлайн-кинотеатров
piqsels
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Российские онлайн-кинотеатры по требованию Роскомнадзора убрали со своих платформ сериал «Алиса не может ждать» режиссера Наталии Мещаниновой. Об этом сообщили «Ведомости».

РКН направил онлайн-платформам 22 февраля уведомление о выявленных нарушениях в некоторых сериях. Представитель видеосервиса Start объяснил, что в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе.

Он рассказал, что российским площадкам пришлось скрыть для просмотра весь сериал. Из-за каких именно нарушений убрали сериал, представитель видеосервиса не пояснил.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций начала проверять сервис для изучения языков Duolingo на пропаганду ЛГБТ*. Россияне пожаловались на работу приложения, так как оно предлагало детям повторять фразы с возможной пропагандой нетрадиционных отношений. В Роскомнадзор жалоба от активистов не поступала.

* Запрещенное в России экстремистское движение

Роскомнадзор Сериалы
21 февраля 2024, 12:55
Список подлежащих изъятию книг с ЛГБТ-тематикой оказался устаревшим
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Перечень книг, которые якобы подлежали изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*, устарел и потерял актуальность. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его словам, список разработали в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме, чтобы показать необходимость четких критериев в документе. Соколов отметил, что распространенный в Сети перечень книг не имеет никакого отношения к реальности. Президент АКИТ добавил, что эту информацию можно легко проверить.

«Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии», - подчеркнул он.

В списке содержалось более 250 наименований книг, среди которых были такие классики литературы как Федор Достоевский, Оскар Уайлд, Шеридан Ле Фаню и другие писатели.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что проверит на пропаганду ЛГБТ* сервис для изучения языков Duolingo. Жалобу на интернет-платформу ведомство получило от родителей школьников.

* Движение признано в России экстремистским и запрещено.

Книги Законы ЛГБТ Литература Писатели
21 февраля 2024, 01:00
«В самое сердце попали». Майданов получил 15 лет с конфискацией от Украины за «Сарматушку»
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Музыканту, певцу и депутату Госдумы Денису Майданову от украинского суда «прилетело» 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества через неделю после выхода песни «Сарматушка», текст которой артист написал вместе с политиком Дмитрием Рогозиным. Об этом он рассказал на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

По его словам, в России вышло много песен, воспевающих Вооруженные силы страны. В композиции «Сарматушка» Майданов решил воспеть Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

Дмитрий Рогозин прислал текст Майданову, и он увидел в нем перспективу. В итоге артист дописал припев и сочинил музыку. Песня вышла 17 декабря 2022 года - в день РВСН.

Также задача «Сарматушки» состояла в поднятии духа российского народа. Ракетчики и создатели ракетного комплекса «Сармат» выразили музыканту большую благодарность после выхода композиции.

«Но все-таки Запад не выдержал, на Украине состоялся какой-то суд и мне тут же прилетело 15 лет с конфискацией за эту песню, буквально через неделю после выхода песни», - заявил музыкант.

Депутат отметил, что украинцев и сторонников Запада «вздыбило» содержание композиции. По его мнению, если у них оно вызвало такую реакцию, значит «в самое сердце попали».

Суд Песни Россия

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