10 апреля 2024, 17:05

Стала известна дата похорон Александра Ширвиндта

РИА «Новости»
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Театр сатиры сообщил о дате похорон народного артиста России Александра Ширвиндта. Информация появилась на официальном сайте учреждения.

Согласно воле актера, его кремировали. Похороны состоятся 14 апреля после полудня на Новодевичьем кладбище.

«По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», - отметили в пресс-службе учреждения.

После смерти Ширвиндта в Театре сатиры разразился скандал из-за того, что руководство отменило спектакль «Где мы?..». Часть труппы выступила против такого решения. Директор московского «Ленкома» Марк Варшавер назвал сложившуюся ситуацию следствием ошибки в управлении. Он отметил, что в вверенном ему театре есть нескольких составов актеров, которые могут заменить друг друга в случае форс-мажора.

Театры Актеры
09 апреля 2024, 18:08
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков
Freepik
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Заслуженный артист России, дрессировщик и актер Андрей Клыков скончался на 58-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба Росгосцирка.

«Заслуженный артист России, знаменитый дрессировщик диких животных, руководитель номера „А, Ля Русс“ Андрей Викторович Клыков ушел из жизни 9 апреля. В сентябре 2024 года ему бы исполнилось 58 лет», - говорится в сообщении.

Андрей Клыков окончил ГУЦЭИ имени М. Н. Румянцева-Карандаша в 1987 году. Уже будучи студентом последнего курса, он начал работать акробатом.

В 1998 году Клыков создал собственный номер «Медведи-акробаты», объединив вольтиж, акробатику и дрессуру. С 2001 года он принял руководство номером «Леопарды на свободе», работал дрессировщиком в номере «Экзотическая группа животных».

За свою карьеру Клыков удостоился высоких государственных наград: почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», ордена «За службу России», медали «За веру и добро».

В начале 2000-х он сыграл эпизодическую роль милиционера с обезьяной в третьем сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

О дате и времени похорон будет известно позднее.

Сериалы Россия Животные Актеры Телевидение
09 апреля 2024, 16:37
Песню Шнурова проверили на фейки о Беглове
РИА «Новости»
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Эксперты Санкт-Петербургского государственного университета по поручению Главного управления МВД России провели анализ композиции Сергея Шнурова «Покаянная». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Эксперты проанализировали видео выступления группы «Зоя» в клубе Jagger в Санкт-Петербурге, состоявшееся 5 октября 2023 года. Тогда Шнуров вышел на сцену после длительного перерыва - группе «Ленинград» запретили давать концерты после песни про мусор.

Анализ песни «Покаянная» рассматривали на тему потенциального ущерба репутации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Такая экспертиза могла предшествовать возбуждению уголовного дела за клевету.

Результаты экспертизы показали, что слова песни отражают негативное восприятие губернатора ее автором. В тексте обнаружили насмешку, утрирование, перенос ответственности за происходящее в городе. Однако лингвисты указали на то, что песня является выражением личного мнения Шнурова и его отношения к ситуации в Санкт-Петербурге.

Ранее президент России Владимир Путин отчитал Беглова на совещании. Губернатора пожурили за место города в туристическом рейтинге.

Уголовное дело Песни СПбГУ Шоу-бизнес
09 апреля 2024, 11:35
Умерла заслуженный художник России Людмила Волова
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Заслуженный художник Российской Федерации Людмила Волова скончалась в Москве в ночь с 8 на 9 апреля. Ей было 82 года. О ее смерти сообщил «Московский комсомолец».

Художница ушла из жизни в своем доме на улице Палиха. Официальная причина смерти пока не известна.

Людмила Волова родилась 24 сентября 1941 года. С 1976 года она стала членом Союза художников СССР. Также с 2012 года она была членом-корреспондентом Российской академии художеств от Отделения живописи.

Она принимала участие более чем в 90 выставках. Ее работы вошли в коллекции Государственной Третьяковской галереи и Музея современного искусства.

Художница внесла значительный вклад в визуальную культуру, создав дизайн для станций метро «Менделеевская» в Москве и «Комсомольская» и «Парк культуры» в Нижнем Новгороде. Кроме того, она разрабатывала внешний вид здания Гостелерадио в Молдове.

Художники Москва
08 апреля 2024, 13:08
Сын Михаила Круга написал песню ко дню рождения отца
РИА «Новости»
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Сын певца Михаила Круга Александр написал музыкальное произведение ко дню рождения своего отца. Текст новой песни опубликовала в своем блоге в социальной сети «ВКонтакте» сестра погибшего артиста Ольга Медведева.

Сын певца Михаила Круга Александр написал музыкальное произведение ко дню рождения своего отца. Текст новой песни опубликовала в своем блоге в социальной сети « ВКонтакте » сестра погибшего артиста Ольга Медведева.

В этой композиции сын артиста с ностальгией и уважением вспоминает о своем отце и его вкладе в музыкальную индустрию.

«Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу тебе день ото дня под песен печальных пластинок», - сказано в тексте песни.

Михаилу Кругу 7 апреля могло бы исполниться 62 года. Он скончался в июле 2002 года в возрасте 48 лет от огнестрельного ранения. Пуля попала в артиста, когда он находился в своем доме в Одинцово.

Сыну шансонье Александру Кругу удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Он впечатлил публику, спев дуэтом со Стасом Пьехой.

Песни Шоу-бизнес

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