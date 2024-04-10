Стала известна дата похорон Александра Ширвиндта

Читайте нас в:

Заслуженный артист России, дрессировщик и актер Андрей Клыков скончался на 58-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба Росгосцирка.

«Заслуженный артист России, знаменитый дрессировщик диких животных, руководитель номера „А, Ля Русс“ Андрей Викторович Клыков ушел из жизни 9 апреля. В сентябре 2024 года ему бы исполнилось 58 лет», - говорится в сообщении.

Андрей Клыков окончил ГУЦЭИ имени М. Н. Румянцева-Карандаша в 1987 году. Уже будучи студентом последнего курса, он начал работать акробатом.

В 1998 году Клыков создал собственный номер «Медведи-акробаты», объединив вольтиж, акробатику и дрессуру. С 2001 года он принял руководство номером «Леопарды на свободе», работал дрессировщиком в номере «Экзотическая группа животных».

За свою карьеру Клыков удостоился высоких государственных наград: почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», ордена «За службу России», медали «За веру и добро».

В начале 2000-х он сыграл эпизодическую роль милиционера с обезьяной в третьем сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

О дате и времени похорон будет известно позднее.