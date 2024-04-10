Стала известна дата похорон Александра Ширвиндта
Театр сатиры сообщил о дате похорон народного артиста России Александра Ширвиндта. Информация появилась на официальном сайте учреждения.
Согласно воле актера, его кремировали. Похороны состоятся 14 апреля после полудня на Новодевичьем кладбище.
«По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», - отметили в пресс-службе учреждения.
После смерти Ширвиндта в Театре сатиры разразился скандал из-за того, что руководство отменило спектакль «Где мы?..». Часть труппы выступила против такого решения. Директор московского «Ленкома» Марк Варшавер назвал сложившуюся ситуацию следствием ошибки в управлении. Он отметил, что в вверенном ему театре есть нескольких составов актеров, которые могут заменить друг друга в случае форс-мажора.