Стала известна дата и место прощания с художником Сергеем Андриякой

Она уточнила, что церемония начнется в 10:00 и продлится до 19:00. Официальную часть запланировали на полдень.

По словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, последней фразой живописца перед смертью стала «всех люблю».

Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Он прославился как один из лучших мастеров акварельной живописи. Художник умер в возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Работы мастера и его учеников можно найти в первом корпусе Кремля, где работает президент России Владимир Путин.