16 мая 2024, 14:49

Стала известна дата и место прощания с художником Сергеем Андриякой

РИА «Новости»
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Прощание с заслуженным художником России Сергеем Андриякой пройдет 17 мая в Академии акварели и изящных искусств, названной его именем. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на дочь мастера Елизавету.

Она уточнила, что церемония начнется в 10:00 и продлится до 19:00. Официальную часть запланировали на полдень.

По словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, последней фразой живописца перед смертью стала «всех люблю».

Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Он прославился как один из лучших мастеров акварельной живописи. Художник умер в возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Работы мастера и его учеников можно найти в первом корпусе Кремля, где работает президент России Владимир Путин.

Художники Россия Москва
16 мая 2024, 13:01
Стали известны предсмертные слова художника Сергея Андрияки
РИА «Новости»
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Ранним утром 16 мая ушел из жизни художник Сергей Андрияка. Перед смертью он всем признался в любви, сообщил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были „всех люблю“», - написал он в посте об уходе Андрияки.

Причиной смерти народного художника России стало онкологическое заболевание. Андрияка несколько лет пытался справится с недугом, но безрезультатно. Ему было 65 лет.

Сергей Андрияка написал свыше 10 тысяч картин. Больше двух сотен работ художника и его учеников украшают стены первого корпуса Кремля, где работает президент России Владимир Путин.

Болезни Художники Онкология
16 мая 2024, 12:34
Умер актер из сказки «Али-Баба и сорок разбойников» Властимил Харапес
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Не стало чешского танцора, актера, хореографа, режиссера, педагога Властимила Харапеса. Он скончался на 78-м году жизни, сообщил сайт Словацкого национального театра.

В некрологе говорится, что причиной смерти Харапеса стала тяжелая болезнь. Он скончался в пражской больнице 15 мая.

Творческий путь Харапеса в кино стартовал в начале 1960-х годов. Он исполнил роль Касима в музыкальной сказке режиссера Заала Какабадзе «Али-Баба и сорок разбойников». Актер принимал участие в съемках картин «Как исправить папу», «Как вырвать зуб у кита» и других.

Представители Словацкого национального театра написали в некрологе, что запомнят Харапеса как харизматичного артиста, расчетливого, блестящего, чрезвычайно приятного человека с привлекательной озорной улыбкой.

Болезни Кино Актеры
16 мая 2024, 11:58
«Последний гвоздь в крышку гроба». Художник Сафронов — о новом портрете Карла III
РИА «Новости»
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Художник Никас Сафронов назвал новый портрет короля Карла III последним гвоздем в крышку гроба монарха. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Комсомольская правда».

На портрете в красных тонах Карл III изображен в мундире Валлийской гвардии, полковником которой он стал в 1975 году. Полотно Джонатан Йео, представленное накануне в Голубой гостиной Букингемского дворца, вызвало много обсуждений.

Большинству британцев портрет монарха не понравился. По их мнению, на портрете король будто попал в ад или купается в крови.

Не понравилась работа коллеги и российскому художнику, известному портретисту Никасу Сафронову. Он сказал, что в контексте происходящего в жизни Карла III такая работа совершенно неуместна и может еще больше расстроить и надломить мнительную королевскую персону.

«Если знать, с какими сложностями столкнулась семья Карла III: его болезнь, болезнь его невестки Кейт Миддлтон, проблемы с младшим сыном Гарри, то столь мрачный портрет как будто высвечивает все проблемы и тягостные перипетии. Наверняка, у короля и так мрачные мысли и предчувствия, думаю, он переживает за все, что происходит в его семье, в стране и в мире, а тут еще этот портрет… Как последний гвоздь в крышку гроба», - прокомментировал Сафронов.

Он считает, что художник Йео не должен был применять в портрете подобное авангардное решение.

Ранее стало известно, что Сафронов завещал картины и квартиру государству. Своим наследникам он оставит только половину имущества.

Художники Королевская семья Британии Никас Сафронов Карл III

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