25 ноября 2023, 01:31

Стал известен победитель шоу «Ну-ка, все вместе!»

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Победа в юбилейном сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» досталась певцу из Таджикистана Фарруху Хасанову. Он получит главный приз, сообщило РИА «Новости».

«Конечно, не ожидал, но верил в лучшее! Проект открывает мне новые двери, уверен, что изменится многое - от целей до планов на будущее», - заявил молодой певец.

Второе место досталось артисту из Киргизии по имени Азат Раимбердиев, а третье забрала москвичка Софико Кардава. Возглавляющий жюри Сергей Лазарев не сдержал эмоций и поблагодарил участников шоу и зрителей за поддержку вокального проекта.

Масштабный музыкальный конкурс заинтересовал молодых исполнителей тем, что победа принесла бы им приз в размере пяти миллионов рублей, а также шанс записать песню с ротацией в эфире «Нового радио». Этим и займется победитель Хасанов.

Программа «Ну-ка, все вместе!» вернулась в эфир телеканала «Россия 1» в начале этой осени. Организаторы задумали, что в каждом новом выпуске споют восемь исполнителей, причем в разных жанрах. Их предупредили, что для победы нужно поднять с места 100 членов жюри, а зрителей воодушевить, чтобы они присоединились к песне.

Россия Телевидение Москва 2023
24 ноября 2023, 15:22
Ученики детских школ искусств Москвы получили около 27 тысяч наград за год
Сайт мэра и правительства Москвы
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Ученики московских школ искусств и творческих колледжей получили около 27 тысяч наград суммарно за этот год. Ребята выступали на многих российских и зарубежных площадках. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Ребята выступали на многих российских и зарубежных площадках, в том числе в ОАЭ, странах СНГ, Европе и США», - уточнил он.

В столице работают почти 150 творческих образовательных организаций, среди них школы и колледжи искусств для детей и институт музыки. Приблизительно 100 тысяч юных музыкантов обучаются там.

Каждый год свыше 50 тысяч учеников участвуют в более чем 15 тысячах мероприятий. Только за этот учебный год 35 тысяч юных деятелей искусства поборолись за первенство в турнирах и фестивалях.

Кроме того, за 2023-й конкурсанты заработали свыше 16 тысяч наград регионального и всероссийского уровня, а еще приблизительно 10,8 тысячи - международного.

Так, ученики музыкальной школы № 76 в начале лета играли на концерте и в финальном конкурсе проекта Global Artists Debut Concert в Карнеги-холле Нью-Йорка. Пианисты Дарья Кротова и Алина Сатдарова стали лауреатами первой премии, Артемий Крутеев, Тагир, Динара и Марат Сатдаровы - второй. А их учительницу Екатерину Липс признали по итогам конкурса лучшим преподавателем.

В начале осени ученик специальной музыкальной школы имени Гнесиных Дени Кохановский занял второе место на V Международном конкурсе юных пианистов в Италии в городе Сереньо.

Ранее стало известно, что баянисты из Одинцова выступят на гала-концерте форума «Россия» 25 ноября.

Школы Музыка Школьники Сергей Собянин Москва 2023
24 ноября 2023, 12:24
Около 300 особо ценных документов исследовали участники архивного проекта в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столичном Главархиве завершился первый этап образовательного проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». В нем приняли участие 15 студентов, которые провели исследования приблизительно 300 документов об известных личностях в области медицины. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь тезисы из этих исследований ребят будут использованы архивистами в подготовке заключений при представлении отобранных документов Ивана Сеченова, Николая Пирогова и Николая Склифосовского на присвоение им статуса „уникальный“», - добавила она.

В рамках этого проекта старшеклассники и студенты колледжей овладели навыками работы с архивами, а также провели анализ оригинальных архивных записей, касающихся достижений ведущих медицинских деятелей.

Следующая группа учеников проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» приступит к работе с документами знаменитых студентов Императорского Московского университета, внесших весомый вклад в развитие российской индустрии театра и кино.

Годовой проект стартовал в сентябре прошлого года. Его организовали Главархив и Московский центр воспитательных практик.

Также столичный Главархив обнародовал исторические снимки с военного парада на Красной площади 1941 года.

Школьники Студенты Образование Москва 2023 Наука Анастасия Ракова
24 ноября 2023, 11:03
Свыше 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Во Всероссийском выставочном центре (ВДНХ) успешно отреставрировали более 30 объектов культурного наследия. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Реставрация прошла в знаковых павильонах ВДНХ. Среди них - № 1 «Центральный» («Главный»), № 5 «Физика» («Ударный труд»), № 11 «Металлургия» («Металлы»), № 30 «Микробиология» и многие другие.

Реставрационные работы также затронули Главный, Северный и Южный входы ВДНХ, 14 фонтанов Центральной аллеи, а также фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос».

Обновление крупнейшего в мире выставочного комплекса началась в 2014 году. Жители смогут выразить свое мнение и отдать голос за любимые отреставрированные объекты культурного наследия на портале «Активный гражданин».

Ранее вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов объяснил важность реставрации станций метро. По его мнению, она стала способом сохранить исторический облик столицы.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023 ВДНХ
23 ноября 2023, 12:00
Почти 200 тысяч человек посетили дни открытых дверей в культурных учреждениях Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Почти 200 тысяч человек в 2023 году посетили дни открытых дверей в культурных учреждениях Москвы в рамках познавательных акций «Единый день открытых дверей». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Более 300 площадок подготовили концерты, фестивали, литературные чтения, мастер-классы. Еще москвичей приглашали на исторические прогулки, посвященные разным районам столицы и их известным жителям», - отметила заммэра.

Наибольшую популярность приобрел день открытых дверей 26 августа, который привлек внимание свыше 49 тысяч посетителей. В этот день около двух тысяч человек решили записаться на занятия в кружки и различные секции.

Последнее мероприятие акции состоялось 4 ноября. Она прошло по 280 адресам по всему городу и собрало более 37,7 тысячи москвичей.

За год рекордное количество посетителей привлекли такие культурные площадки, как «ЗИЛ», «Москворечье», «Зеленоград» и Дом культуры «Капотня».

Впервые идею единого дня открытых дверей реализовали в 2017 году. Акцию запустили для того, чтобы привлечь внимание горожан к культурным центрам и библиотекам города.

Ранее концерт к 75-летию Дворца культуры «Апрелевка» прошел в Наро-Фоминске. В рамках мероприятия разыграли билеты на мюзикл «Щелкунчик».

Музеи Москва 2023

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