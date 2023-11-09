Сразу 3 киноляпа нашли в «Кавказской пленнице»

Речь идет о 21-й минуте фильма, на которой Трус - герой Георгия Вицина - продает билеты на танцевальный урок и присваивает себе часть прибыли. Окружающие героя предметы в этой сцене ведут себя странно.

Карандаш, лежащий перед ним на столе, постоянно меняет положение. Стакан воды, из которого пьет Трус, вообще исчезает со стола. А билетная катушка в разных кадрах оказывается подвешена разными сторонами. В одном она висит ровно и аккуратно, в другом - перекошена, да еще и лента смотрит в другую сторону.

Ранее киноманы нашли «пасхалку», которую режиссер Леонид Гайдай спрятал в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика». В новелле «Наваждение» главный герой вышел из библиотеки, на дверях которой был указан странный график работы: с трех часов ночи. На первый взгляд может показаться, что это случайная ошибка. Но она перекликается со сценой из новеллы «Операция Ы», где Трус во время репетиции ограбления спрашивает, как пройти в библиотеку в три часа ночи.