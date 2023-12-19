19 декабря 2023, 18:25

«Способ получить удовольствие». Сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос об официальной концовке

РИА «Новости»
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Поклонникам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» лучше не знать официальную концовку заранее, а самостоятельно посмотреть финальный эпизод. Об этом заявил сценарист сериала Андрей Золотарев в интервью ведущему «360» Михаилу Ракитскому.

Одной из тем разговора стал слив восьмой серии «Слова пацана» , после которого появилась информация о пересъемках финального эпизода. Ведущий спросил у гостя, будет ли официальная концовка отличаться от финала слитой серии.

«Я не скажу. Это надо смотреть. Это бессмысленно - зачем описывать сюжет истории? Я скажу, что мы пересняли многие сцены, многие линии видоизменились. Но для того, чтобы понять, изменится она или не изменится, лучше целиком посмотреть оригинальную серию - это единственный способ получить удовольствие. <…> Есть же кайф - сесть, всем вместе посмотреть, полностью прожить эту историю, финал ее. В этом большое удовольствие, зачем его портить?» - ответил Золотарев.

Ранее сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала. По словам Золотарева, он хотел бы, чтобы проект получил продолжение, но это зависит от режиссера Жоры Крыжовникова.

Сериалы Фильмы
19 декабря 2023, 03:51
Автор «Слова пацана» анонсировал книгу о женских бандах
РИА «Новости»
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Писатель Роберт Гараев, написавший «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», анонсировал выпуск книги о женских бандах. Он рассказал об этом во время встречи с читателями, организованной сервисом «Букмейт» и издательством Individuum, сообщил Forbes.

По словам Гараева, он давно мечтал написать книгу о криминальных группировках, состоящих из девушек. Проблема в том, что женщины не очень охотно делились воспоминаниями на эту тему. Ситуация изменилась после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Гараев не назвал дату выхода о женских бандах, но отметил, что выйдет она в издательстве Individuum.

Ранее журналист Манэ Варданян рассказал, почему в общество вернулся культ 90-х годов. По его словам, фильм режиссера Жоры Крыжовникова напомнил старшему поколению воспоминания, а молодому показал яркие образы того времени - дубленки, ушанки, яркие спортивные костюмы и культовые кроссовки Adidas. По этой причине торговые онлайн-площадки заполонили объявления о продаже вещей в стилистике сериала.

Книги Сериалы Преступления Писатели
18 декабря 2023, 15:15
Премию в области музейного дела имени Лихачева учредили в России
РИА «Новости»
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Министерство культуры России учредило ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава ведомства Ольга Любимова.

«Директора и хранители, реставраторы и экскурсоводы - каждый представитель музейной отрасли вносит неоценимый вклад в сохранение культурного наследия России. И мы хотим отметить значимость этого труда», - заявила она.

Любимова отметила, что решение о учреждении премии имени Лихачева приняли, чтобы подчеркнуть важность представителей самых разных профессий в музеях страны. Заявки примут от соискателей из всех музеев России.

Награду вручат на фестивале «Интермузей», который возобновит работу в мае 2024 года в новом современном формате.

Ранее премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства вручили в Москве.

Награды Музеи Москва 2023
18 декабря 2023, 02:20
Юрлицо сервиса Spotify официально прекратило работу в России
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Единственное юридическое лицо стримингового сервиса Spotify в России ООО «Спотифай» прекратило работу, его официально ликвидировали 14 декабря. Об этом свидетельствуют данные из госреестра ЕГРЮЛ.

Компания «Спотифай» зарегистрирована в России с 13 января 2014 года. Сервис направил заявление о ликвидации юрлица 6 февраля 2023 года.

Сервисы Spotify недоступны в России с 11 апреля 2022 года, они перестали работать после «тщательного анализа текущей ситуации».

Spotify в России был не особенно популярен, поэтому его уход с отечественного рынка не вызвал резонанс. У сервиса «VK Музыка» 46 миллионов пользователей, что в 10 раз больше, чем у Spotify, отметил директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин.

Россия Музыка Spotify
17 декабря 2023, 03:12
«Перетянул все одеяло на себя». Макаревича уличили в присвоении трудов коллег
РИА «Новости»
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Журналист Евгений Додолев, близкий друг покойного музыканта Александра Градского рассказал, что в 2022 году у них зашел разговор о лидере «Машины времени» Андрее Макаревиче. Писатель вспомнил, что Градский обвинил исполнителя в присвоении трудов рок-группы, сообщил сайт aif.ru.

Додолев дословно процитировал покойного музыканта. Он записывал беседы с ним для написания книги.

«Он (Макаревич* - прим. ред.) перетянул все одеяло на себя и присвоил себе все то, что делала команда», - привел слова Градского Додолев.

Он добавил, покойный артист считал поведение Макаревича* причиной конфликта между участниками «Машины времени». Однако музыкант никогда не отрицал наличие таланта у лидера рок-группы.

Народный артист России Александр Пашутин ранее раскритиковал сбежавшего из страны Андрея Макаревича* за его жалобы на отмену концертного тура по Средней Азии. Пашутин назвал музыканта предателем.

*признан Минюстом России иностранным агентом

Песни Музыка Иноагенты

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