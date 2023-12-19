«Способ получить удовольствие». Сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос об официальной концовке

Одной из тем разговора стал слив восьмой серии «Слова пацана» , после которого появилась информация о пересъемках финального эпизода. Ведущий спросил у гостя, будет ли официальная концовка отличаться от финала слитой серии.

«Я не скажу. Это надо смотреть. Это бессмысленно - зачем описывать сюжет истории? Я скажу, что мы пересняли многие сцены, многие линии видоизменились. Но для того, чтобы понять, изменится она или не изменится, лучше целиком посмотреть оригинальную серию - это единственный способ получить удовольствие. <…> Есть же кайф - сесть, всем вместе посмотреть, полностью прожить эту историю, финал ее. В этом большое удовольствие, зачем его портить?» - ответил Золотарев.

Ранее сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала. По словам Золотарева, он хотел бы, чтобы проект получил продолжение, но это зависит от режиссера Жоры Крыжовникова.