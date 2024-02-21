Список подлежащих изъятию книг с ЛГБТ-тематикой оказался устаревшим

По его словам, список разработали в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме, чтобы показать необходимость четких критериев в документе. Соколов отметил, что распространенный в Сети перечень книг не имеет никакого отношения к реальности. Президент АКИТ добавил, что эту информацию можно легко проверить.

«Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии», - подчеркнул он.

В списке содержалось более 250 наименований книг, среди которых были такие классики литературы как Федор Достоевский, Оскар Уайлд, Шеридан Ле Фаню и другие писатели.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что проверит на пропаганду ЛГБТ* сервис для изучения языков Duolingo. Жалобу на интернет-платформу ведомство получило от родителей школьников.

* Движение признано в России экстремистским и запрещено.