18 апреля 2024, 18:39

Спилберг снимет новый фильм про НЛО

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг запланировал снять новый фильм про НЛО. Лента будет основана на оригинальном замысле самого 77-летнего кинематографиста. Об этом сообщило издание Variety.

По информации источников, сценаристом проекта станет Дэвид Кепп, который уже имел опыт сотрудничества со Спилбергом.

Других подробностей о проекте пока нет, так как ему еще только предстоит заручиться поддержкой студии. Вероятнее всего, это будет Universal, с которой у постановщика долгосрочный контракт.

Ранее Спилберг снял такие знаковые научно-фантастические картины, как «Близкие контакты третьей степени» (1977), «Инопланетянин» (1982) и «Война миров» (2005).

Полгода назад журналисты выяснили, что Спилберг в 2024 году начнет работу над созданием полицейского триллера. В фильме под названием «Буллит» главную мужскую роль должен будет исполнить актер Брэдли Купер.

Режиссер Фильмы
18 апреля 2024, 17:59
Умер режиссер Федор Петрухин
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Не стало режиссера Федора Петрухина. Он умер 18 апреля в возрасте 72 лет, сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Федора Федоровича», - говорится в публикации.

О причинах смерти режиссера не уточняется.

В 1989 году Петрухин завершил обучение на режиссерском отделении в мастерской Ролана Быкова. Спусят два года впервые работал режиссером-постановщиком в картине «Дина».

На счету Петрухина такие фильмы, как «На Муромской дорожке», «День Победы» и «Подсолнух». Также он работал над телевизионными сериалами, включая детектив «Новая жизнь сыщика Гурова».

Кино Режиссер
18 апреля 2024, 17:53
Умер режиссер Александр Пономарев
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Театральный режиссер Александр Пономарев скончался на 65-м году жизни. Об этом 18 апреля  сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Причина смерти Пономарева не называется. О времени и месте прощания с ним объявят дополнительно.

«Режиссер, обладавший удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую он говорил», - рассказали о нем в РАМТ.

Александр Пономарев родился в 1960 году в Астрахани. Он с отличием окончил в 1981 году Школу-студию МХАТ. С 1981 по 1986 год служил в «Электротеатре Станиславский», а затем два года - в театре «Эрмитаж». В качестве режиссера работал на канале «Культура», где поставил несколько фильмов-спектаклей, в том числе «Обыкновенная жизнь», «Подвиги Великого Александра» и «Стоянка».

За свою карьеру Пономарев поставил более сотни спектаклей для радио, а также для театров в России и за рубежом. Он был основателем театр-студии «Чет-нечет» при «Творческих мастерских». Благодаря Пономареву, за режиссуру спектакля «Победа над Солнцем», РАМТ получил первую премию «Золотая маска» в номинации «Новация» в 1997 году. Среди прочих его работ - постановки «Шаман и Снегурочка», «Великаны и козявки», «Таня», «Любовь и смерть Зинаиды Райх», «Блоха».

Также он сыграл роли в сериале «Однажды в Ростове» и короткометражном фильме «Лист Мебиуса».

Режиссер Театры
18 апреля 2024, 17:46
«Получил по лицу от девчонок». Эйдельштейн — о съемках фильма про Алису Селезневу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актеру Марку Эйдельштейну, который исполнил роль Коли Герасимова в фильме «Сто лет тому вперед», пришлось немного потерпеть боль на съемочной площадке. В беседе с aif.ru он рассказал, что несколько раз получил по лицу от девочек.

По словам Эйдельштейна, в фильме есть сцена, где Алиса Селезнева и одноклассница Коли Герасимова Алтухина дают последнему пощечины. Съемка эпизода длится четыре минуты. Актер, рассчитывал, что удары будут не настоящими, как учили в театральном институте, но на деле вышло по-другому.

«Я долго думал, как можно ударить в профиль, чтобы зрители не увидели, что на самом деле удара не было. И оказалось… никак. Пришлось бить», - уточнил режиссер фильма Александр Андрющенко.

Отрепетировав с Эйдельштейном этот эпизод, режиссер заверил, что нужно потерпеть один удар.

«Я получил по лицу от девчонок… А девчонки только рады были - ды-дыщ, ды-дыщ! Я думал: „Ну, ладно. Я же актер, я же мужчина…“. Меня ударили. Тишина. Я решил: „Все снято“. Но вдруг еще дубль. И так раза четыре…», - рассказал актер.

Ранее актриса Софья Эрнст рассказала, как снималась в постельных сценах с коллегой Сергеем Буруновым. По ее словам, благодаря его юмору ей удалось преодолеть скованность перед камерой.

Кино Актеры
18 апреля 2024, 15:17
Шутки Сергея Бурунова помогли Софье Эрнст во время съемок постельных сцен
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Софья Эрнст, известная по роли в сериале «Содержанки», рассказала об опыте съемок в постельных сценах с Сергеем Буруновым. По словам артистки, выручал смех. Она поделилась этим с изданием «7 дней».

Во время съемочного процесса Эрнст участвовала в постельных сценах. Работу над ними облегчали шутки ее коллеги Сергея Бурунова. Они помогали снять скованность перед камерой.

«Когда в сериале снимались интимные сцены, выручал смех. Мой партнер по постели - Сергей Бурунов, а он лицо юмора в нашей стране. Его шутки очень помогали - расслабляли, снимали напряжение и неловкость», - отметила Эрнст.

Актриса также выразила свою готовность браться за сложные роли и играть отрицательных персонажей, отметив, что ей не страшно выглядеть на экране в невыгодном свете.

Недавно Эрнст зарегистрировала ООО «Исток». Компания планирует продавать различные товары, а также организовывать мероприятия.

Сериалы Кино

Новости по теме