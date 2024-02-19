Спектакль отменили из-за потопа в театре в Казани

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Из здания эвакуировали зрителей и сотрудников театра. В учреждении отметили, что причина потопа уже устанавливается.

«В самое ближайшее время коллеги оценят причиненный ущерб и необходимое время для полного восстановления последствий потопа», - уточнили в театре.

Зрителям сообщили, что они могут вернуть деньги за билеты в местах их покупки.

Как сообщили «Известия» , в Сети появились ролики, сделанный внутри здания. На видео потоки воды разлились по театру, подтопило даже улицу рядом со зданием театра.

В Санкт-Петербурге пришедший из Финляндии циклон превратил дороги в полноводные реки. В городе выпало рекордное количество осадков.