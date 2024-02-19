19 февраля 2024, 04:54

Спектакль отменили из-за потопа в театре в Казани

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В Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани отменили спектакль «Турандот», за несколько минут до начала постановки начался потоп. Об этом сообщили на сайте театра.

Из здания эвакуировали зрителей и сотрудников театра. В учреждении отметили, что причина потопа уже устанавливается.

«В самое ближайшее время коллеги оценят причиненный ущерб и необходимое время для полного восстановления последствий потопа», - уточнили в театре.

Зрителям сообщили, что они могут вернуть деньги за билеты в местах их покупки.

Как сообщили «Известия» , в Сети появились ролики, сделанный внутри здания. На видео потоки воды разлились по театру, подтопило даже улицу рядом со зданием театра.

В Санкт-Петербурге пришедший из Финляндии циклон превратил дороги в полноводные реки. В городе выпало рекордное количество осадков.

Казань Спектакль Театры
19 февраля 2024, 00:45
«Оппенгеймер» забрал семь премий BAFTA
РИА «Новости»
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Фильм «Оппенгеймер», который вышел в 2023 году, получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за «Лучший фильм». Об этом сообщили на сайте премии.

В общей сложности, кинокартина забрала семь наград из 13 номинаций. Статуэтку за «Лучшую режиссерскую работу» вручили режиссеру Кристоферу Нолану. Актер Киллиан Мерфи получил премию за «Лучшую мужскую роль», а Роберт Дауни-младший за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Также «Оппенгеймер» удостоили наград за «Лучшую музыку к фильму» и «Лучшую операторскую работу» и «Лучший монтаж».

В январе кинокартина Кристофера Нолана получила пять премий «Золотой глобус». Фильм рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, которого считают «отцом атомной бомбы». Мировые сборы «Оппенгеймера» составили свыше 950 миллионов долларов.

Награды Фильмы Актеры
18 февраля 2024, 23:24
Любопытные киноляпы нашли в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»
РИА «Новости»
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Зрители нашли новые интересные киноляпы в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», главную роль в котором сыграла актриса Ирина Муравьева. Об этом сообщил РБК.

Комедийная мелодрама Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная» вышла на экраны в 1985 году. По сюжету сотрудница конструкторского бюро Надя Клюева в исполнении Ирины Муравьевой решила наладить личную жизнь. В этом ей помогает подруга Сусанна, роль которой досталась актрисе Татьяне Васильевой.

Первый киноляп зрители обнаружили во время разговора Нади с коллегой Люсей Виноградовой (актриса Лариса Удовиченко).

Сначала у нее были застегнуты все пуговицы на блузке, а в следующей сцене, когда она играла в настольный теннис, и цвет этого предмета гардероба изменился, и верхние пуговицы оказались расстегнутыми. После возвращения в рабочий кабинет блузка опять застегнута. Чуть позднее еще и кулон появился.

Другие неточности связаны со внезапно появившимися наушниками на шее у персонажа Александра Абдулова, временем года - в одних сценах осень, а в других уже зимний пейзаж за окном, а также цветами Миши Дятлова (Леонид Куравлев), спрятанными в ватман.

Ранее новый киноляп нашли в культовом новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Главная героиня отправилась на Московский вокзал, чтобы купить незваному гостю билеты до Москвы, но оказалась в другом месте - в Центральных железнодорожных кассах.

Кино Фильмы История
16 февраля 2024, 02:38
Чертовщина с украшениями произошла на съемках «Мастера и Маргариты»
РИА «Новости»
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Столичный ювелир Катя Рабей создала украшения для новой экранизации романа «Мастер и Маргарита. Она поделилась мистическими историями со съемок фильма в беседе с изданием „Мослента“.

Столичный ювелир Катя Рабей создала украшения для новой экранизации романа «Мастер и Маргарита. Она поделилась мистическими историями со съемок фильма в беседе с изданием „Мослента“.

«Я слышала, что во время попыток любых экранизаций „Мастера и Маргариты“ обязательно происходила какая-то чертовщина. Так случилось и в этот раз», - сказала она.

По словам Рабей, с ее фотоаппарата исчезли все фотографии украшений, которые использовались в кинокартине. Ювелир хотела оставить их на память и не могла удалить сама.

«Видимо, Воланд захотел забрать не только сами украшения, но и любые упоминания о них», - предположила мастер.

Фильм «Мастер и Маргарита» снял режиссер Михаил Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова. Роль Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Тиль, роль мастера досталась Евгению Цыганову, а Маргариты - Юлии Снигирь.

Картина стала самым кассовым в России и странах СНГ в выходные третий раз подряд, собрав в прокате порядка 1,5 миллиарда рублей.

Фильмы
14 февраля 2024, 06:24
Художник пригрозил уничтожить картины Пикассо, Рембрандта и Уорхола за смерть Ассанжа
Unsplash
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Художник-концептуалист Андрей Молодкин собрал 16 шедевров мировой живописи, запер в сейфе с едким веществом и анонсировал акцию «Рубильник мертвеца». Он пригрозил уничтожить картины в случае смерти основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме. О своем плане мужчина рассказал Sky News.

«Я считаю, что если что-то случилось и мы стерли какой-то шедевр, он будет стерт из истории - никто не узнает, что это было за произведение. <…> У нас есть вся документация, и мы все их сфотографировали», - объяснил организатор акции.

Он заявил, что спрятал в 29-тонном сейфе на юге Франции 16 картин. Среди них собственные работы Андрея Молодкина, полотна Пабло Пикассо, Рембрандта, Энди Уорхола, Джаспера Джонса, Роберта Раушенберга, Сары Лукас, Сантьяго Сьерры и других. Общую стоимость содержимого художник оценил в 45 миллионов долларов. Их разложили по коробкам и поставили рядом с пневматическим насосом, который подсоединили к двум емкостям с едким кислотным порошком и реагентом, подключили ежедневно возобновляемый 24-часовой таймер.

Возможная экстрадиция Джулиана Ассанжа в США возмутила Андрея Молодкина. Он заявил, что с арестом журналиста свободу слова стали подавлять еще больше. Художник потребовал выпустить его. Проект поддержала жена заключенного Стелла Ассанж.

Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме. Франция отказала ему в политическом убежище.

Джулиан Ассанж Картины Художники Франция

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