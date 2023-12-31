Создатели «Слова пацана» намекнули на работу над вторым сезоном

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«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», - подписал режиссер под снимком.

Комментаторы под постом Крыжовникова разделились на два лагеря. Одни поприветствовали идею снять второй сезон сериала про казанских подростков. Другие выразили мнение, что продолжение истории может испортить впечатление о проекте.

Актер Александр Самойленко - младший, который исполнил роль комсомольца Дениса Коневича в «Слове пацана», допустил появление второго сезона сериала. Он также указал на профессионализм режиссера Крыжовникова.

Ведущие российские критики ранее назвали тройку самых лучших сериалов 2023 года. На первом месте оказался сериал «Слово пацана».

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.