27 декабря 2023, 19:42

Создатели фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут финал кинокартины

piqsels
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ТНТ решил переснять ряд сцен фильма «Иван Васильевич меняет все», чтобы сделать его острее и интереснее. Об этом сообщила директор телеканала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

«В мой адрес поступает очень много вопросов о том, правда ли, что мы сейчас переснимаем финал фильма „Иван Васильевич меняет все“. Да, это правда. Мы переснимаем ряд сцен в фильме», - отметила она.

Показ киноленты состоится на ТНТ 31 декабря. Идея фильма принадлежит создателям «Самоиронии судьбы» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Режиссерами выступили Роман Ким и Миша Семичев.

В фильме покажут историю IT-специалиста Шурика, который во время очередного эксперимента случайно отправляет управдома Буншу в прошлое.

Накануне в Москве отменили премьерный показ фильма «Иван Васильевич меняет все» из-за аварийного отключения электричества. Среди обесточенных зданий оказался кинотеатр «Октябрь».

Кино Фильмы Телевидение
27 декабря 2023, 18:37
РАМТ отменил спектакли по книгам Акунина
РИА «Новости»
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Постановки, основанные на произведениях писателя Бориса Акунина*, исключили из текущего репертуара Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе учреждения.

«Мы сняли из репертуара три спектакля, которые были поставлены по произведениям Акунина. Это „Фандорин“, „Инь и Ян“, Белая и Черная версии», - сказала пресс-атташе.

Писатель стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России в начале декабря. Его также включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

После возбуждения дела против Акунина в издательстве «Захаров», которое выпускало его книги с 1990-х, прошли обыски. Позже сотрудники Следственного комитета приступили к изъятию тиражей его книг. Работников издательства стали проверять на наличие связей с писателем и предостерегли от дальнейшего сотрудничества с ним.

Театры Иноагенты Москва 2023
27 декабря 2023, 13:58
Международный кинофестиваль пройдет в Москве в апреле
РИА «Новости»
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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в центре «Октябрь» с 19 по 26 апреля 2024 года. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба мероприятия.

Организаторы напомнили, что ММКФ ежегодно демонстрирует зрителям более 200 фильмов в десяти кинотеатрах столицы.

Лучшие ленты получат награды, такие как «Золотой Святой Георгий» и «Серебряный Святой Георгий», а также специальные трофеи «За вклад в мировое киноискусство» и «Верю. Константин Станиславский». О начале приема заявок для участия в конкурсных программах кинофестиваля объявят дополнительно.

Фестиваль состоится в 46-й раз. Его организовали впервые в 1935 году, тогда в качестве председателя жюри выступил легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн.

Несколько дней назад фильм «Брат-3» получил прокатное удостоверение. Он выйдет на экраны 17 января 2024 года.

Кино Фестивали Москва 2023
27 декабря 2023, 12:08
Владимир Машков стал президентом «Золотой маски»
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Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Владимир Машков стал президентом Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом сообщили на сайте СТД.

Решение приняли на заседании секретариата организации в новом составе, которое состоялось 26 декабря.

«Полномочия президента „Золотой маски“ принял на себя председатель СТД Владимир Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД Кирилл Крок», - говорится в заявлении.

Секретариат поддержал предложение Машкова начать подготовку программы праздничных мероприятий к 150-летию Союза театральных деятелей России, которое отметят в 2026 году.

На том же заседании секретариат единодушно поддержал создание Донецкого регионального отделения СТД. Теперь в составе союза 78 региональных отделений. Предполагается появление таких отделений и в других новых субъектах страны. Подготовительная работа уже ведется.

Ранее Владимир Машков стал сопредседателем избирательного штаба действующего президента Владимира Путина на выборах в 2024 году.

Театры Фестивали
26 декабря 2023, 06:18
Премьерный показ фильма «Иван Васильевич меняет все» в Москве отменили
Unsplash
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В Москве из-за аварийного отключения электричества отменили премьерный показ фильма «Иван Васильевич меняет все». Среди обесточенных зданий оказался кинотеатр «Октябрь», сообщила «Российской газете» пресс-служба ТНТ.

Отключение двух кабельных линий случилось в Москве днем 25 декабря. ЧП обесточило несколько зданий, в том числе кинотеатра, где вечером планировали премьерный показ новогоднего фильма. ТНТ решил отложить мероприятие, так как не мог спрогнозировать сроки завершения работ.

«Мы не можем рисковать доверием наших гостей, поэтому к нашему огромному сожалению, мы вынуждены отменить и запланированную на сегодняшний вечер премьеру фильма „Иван Васильевич меняет все“», - сообщил представитель телеканала.

В ремейке фильма снялись Ольга Бузова, Павел Воля, Люся Чеботина, Тимур Батрутдинов и другие звезды шоу-бизнеса, в декабре вышел его трейлер. Филипп Киркоров исполнил роль Петра I.

Кино Фильмы Премьеры Москва 2023

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