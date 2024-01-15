«Союзмультфильм» восстановит 10 анимаций военных и послевоенных лет

«К 80-летию Победы к Великой Отечественной Войне „Союзмультфильм“ восстановит для широкого показа анимационные ленты, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время», - указали в студии.

Пока список картин для восстановления только формируют. Необходимо устранить технические дефекты кадров, которые образовались из-за старости. Всего восстановят 10 мультфильмов. После реставрации картины покажут в кинотеатрах.

Как отметила председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, в последнее время «Союзмультфильм» изучает и занимается популяризацией классического наследия. Специально для этого в структуре киностудии создали особый отдел.

В конце декабря «Союзмультфильм» выпустил музыкальную анимацию «Принцессы. Сказочный голос». В картине собрали популярных героинь, таких как Золушка, Дюймовочка, Принцесса из «Бременских музыкантов» и Забава из «Летучего корабля».