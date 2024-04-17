Союз художников выбрал авторов для памятника Рериху

Авторы предложили несколько вариантов, включая монументы, где Рерих в сказочной ладье, у мольберта, смотрящий вдаль и художник в образе скалы.

Памятник установят на территории сквера имени Рериха в деревне Извара Волосовского района. Там художник провел детство.

Николай Рерих родился 9 октября 1874 года в Санкт-Петербурге. Его наследие насчитывает более семи тысяч работ. Его знают не только благодаря его картинам, но и по философским работам и литературной деятельности. В сентябре исполнится 150 лет со дня рождения творца.

Ранее художник из Италии Эль Джорджини уличил барнаульского блогера-дизайнера Анастасию Пахотину в копировании своей картины, которой она оформила стену местного кафе. Он пообещал подключить к разборкам адвоката.