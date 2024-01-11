Собянин выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина

Мэр отметил, что легендарный актер и режиссер внес большой вклад в развитие отечественного кино и театра.

«Творчество Юрия Мефодьевича - это целая эпоха в истории Малого театра», - подчеркнул Собянин.

Актеру и режиссеру было 88 лет. Он исполнил роли в знаменитых лентах «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «И был вечер, и было утро…». Народную славу ему принесли съемки в телевизионном фильме «Адъютант его превосходительства».

«Светлая память и мои искренние соболезнования родным и близким», - написал мэр.

Предварительной причиной смерти Соломина стала почечная недостаточность. В начале ноября прошлого года артиста госпитализировали с инсультом после того, как он потерял сознание, однако незадолго до смерти его выписали из больницы.