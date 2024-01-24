24 января 2024, 12:32

Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Юрия Башмета

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Советскому и российскому альтисту, дирижеру, педагогу, общественному деятелю и народному артисту СССР Юрию Башмету 24 января исполнился 71 год. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил именинника с праздником. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте столичного правительства.

«В музыкальном мире вас знают и любят как выдающегося альтиста и дирижера. Ваши выступления собирают аншлаги на ведущих концертных площадках Москвы и других городов России и зарубежья, приносят людям радость встречи с прекрасным», - написал мэр.

Глава города назвал международный фестиваль искусств, который проводит Башмет, украшением зимнего культурного сезона в Москве. Он подчеркнул, что во время мероприятия раскрываются новые таланты, а у зрителей появляется возможность увидеть замечательные постановки.

Юрий Башмет родом из Ростова-на-Дону. В 1971 году стал выпускником Львовской средней спецмузыкальной школы-интерната имени Саломеи Крушельницкой по классу альта. Спустя пять лет будущий артист окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.

На днях Башмет получил удостоверение доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина. Документ вручили в центральном избирательном штабе в Гостином Дворе.

Сергей Собянин Москва
24 января 2024, 11:25
Оказавшийся под угрозой отмены концерт Арбениной во Владивостоке все же состоится
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Концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке все-таки состоится. Информацию предоставил Муниципальный центр управления (МЦУ) в Telegram.

В комментариях к записям в канале губернатора Пермского края Олега Кожемяко один из пользователей попросил отменить выступление Арбениной. МЦУ Владивостока ответил обратившемуся. По его данным, в администрацию поступило два обращения через интернет-приемную с запросом об отмене концерта артистки.

«Концерт Дианы Арбениной и группы „Ночные снайперы“ проводятся в соответствии с действующим законодательством, отмены не планируется. Благодарим за обращение», - указали в центре.

В МЦУ добавили , что Диана Арбенина официально не является иноагентом или релокантом, деятельность ее группы не запрещена, а ее репертуар соответствует цензуре.

Выступление Арбениной во Владивостоке планируется 27 февраля. О том, что концерт под угрозой отмены , стало известно 19 января. Городские власти попросили организаторов не проводить мероприятие.

Концерты Владивосток Иноагенты
23 января 2024, 22:15
Умер звезда сериалов «Убойная сила» и «Невский» Александр Саюталин
Freepik
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Российский актер Александр Саюталин скончался на 61-м году жизни. Информацию об этом опубликовал сайт «Кино-театр.ру».

Обстоятельства случившегося не раскрыли.

Саюталин появился на свет 26 октября 1963 года. В 1990 году он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Зрители особенно его запомнили после появления в знаменитых картинах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

Фильмография Саюталина насчитывает более 50 полнометражных кинолент, сериалов и телеспектаклей. Одним из последних проектов, в которых принимал участие артист, - сериал «Невский». Там мужчина сыграл генерала Арсеньева. Поклонники хвалили Саюталина за высокий профессионализм.

Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры
23 января 2024, 17:47
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
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Академия киноискусств США раскрыла список номинантов на главную премию года — «Оскар-2024». Трансляцию вели на YouTube-канале Oscars.

Лидером по количеству номинаций стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, на втором месте оказалась лента «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун. В тройку вошел фильм «Убийцы цветочной луны».

В список претендентов также включили «Барби», «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Оставленные», «Маэстро», «Прошлые жизни» и «Зона интересов».

Ранее россиянам представили топ кинопремьер января. В список вошли такие фильмы, как «Стальная хватка», «Остров изгоев», «Большая гонка. Лянча против Ауди», «Из глубины» и другие. В перечень сериалов включили «Браться Сунь», «Детектив Форст» и «Фамильное кладбище».

Также появилась киноподборка лучших криминальных фильмов и сериалов. В нее вошли «Заводной апельсин», «Крестный отец», «Место встречи изменить нельзя», «Бешеные псы» и «Прирожденные убийцы».

Академия киноискусств США раскрыла список номинантов на главную премию года - «Оскар-2024». Трансляцию вели на YouTube-канале Oscars.

США Сериалы Фильмы
22 января 2024, 23:15
«Кино может остаться незамеченным». Нигамедзянов объяснил, почему фильмам нужен агрессивный маркетинг
Телеканал «360»
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Любые современные фильмы нуждаются в активном, даже в агрессивном маркетинге. Таким мнение поделился актер театра и кино Аскар Нигамедзянов в разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей». Тему разобрали на примере сериала «Слово пацана».

«Мне кажется, фильму нужна хорошая реклама. Правда, без рекламы, к сожалению, сейчас довольно трудно, и кино может остаться незамеченным, потому что много крутого авторского кино, фестивального, о котором далеко не все знают», - рассказал артист.

По его словам, в первую очередь это связано с тем, что рекламе уделили мало времени и средств. Именно поэтому маркетинг очень важен.

При этом реклама не может определить, насколько кино зайдет или не зайдет зрителям, считает Нигамедзянов.

«Если просто так сложилось, что это крутой материал, <…> крутой сценарий, как-то все сложилось, попало в какой-то период времени, когда люди захотели это получать, смотреть, следить за этим, значит, это работает. И не важно, пропагандистское это кино или не пропагандистское», - отметил актер.

Что касается «Слова пацана», то сами создатели сериала вряд ли ожидали такой реакции зрителей, поделился мнением Нигамедзянов.

«И сами актеры, мои коллеги, знакомые, они тоже не ожидали настолько [большую] волну хайпа, резонанса и интереса к этому», - заключил артист.

Сериалы Реклама Кино Фильмы Актеры

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