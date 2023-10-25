Собянин открыл здание Московского театра эстрады после реставрации

По его словам, масштабное обновление потребовало практически четыре года упорной и трудоемкой работы. Мэр отметил, что начиная с 1961 года здесь ни разу не делали капитального ремонта.

Реставраторы восстановили историческую планировку и важные элементы декора. Кроме того, они полностью заменили инженерные коммуникации и оборудование на сцене.

«От всей души поздравляю коллектив театра! Возвращение сцены, на которой выступали легенды отечественной эстрады, - это большое событие для зрителей и любителей искусства», - подчеркнул градоначальник.

Он также выразил надежды, что Театр эстрады будет снова одним из самых лучших, любимых и востребованных в стране, как это было на протяжение всей его истории.

Ранее стало известно, что Геннадий Хазанов анонсировал большое количество спектаклей с известными актерами. Зрители увидят классические пьесы и современные сцены, а также познакомятся с новыми артистами.