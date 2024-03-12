Снявшая «Простые вещи» и «Шультес» Марина Горностаева умерла по дороге в больницу

«Марина умерла от рака легкого 10 марта. Ей стало плохо, вызвали скорую, но не доехали до больницы буквально 10 минут, чтобы врачи попытались ей помочь», - рассказал ее близкий друг Сергей.

По словам мужчины, у Горностаевой остался несовершеннолетний сын. Ребенок останется под опекой крестного.

Он также добавил, что церемония прощания состоится 12 марта в Одинцово.

Марина Горностаева окончила операторский факультет ВГИКа в 2002 году. Среди ее работ художественный фильм «Простые вещи», сериалы и документальные проекты, в числе которых «Шультес» и «Российский хоккей. Сила внутри». Последний вышел в прошлом году. В нем участвовали такие известные российские хоккеисты, как Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов и другие.