12 марта 2024, 01:25

Снявшая «Простые вещи» и «Шультес» Марина Горностаева умерла по дороге в больницу

РИА «Новости»
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Оператор-постановщик Марина Горностаева, снявшая фильм «Простые вещи», скончалась в карете скорой помощи, не доехав до больницы «буквально 10 минут». Ей было 49 лет. Об этом сообщило ИА «Регнум».

«Марина умерла от рака легкого 10 марта. Ей стало плохо, вызвали скорую, но не доехали до больницы буквально 10 минут, чтобы врачи попытались ей помочь», - рассказал ее близкий друг Сергей.

По словам мужчины, у Горностаевой остался несовершеннолетний сын. Ребенок останется под опекой крестного.

Он также добавил, что церемония прощания состоится 12 марта в Одинцово.

Марина Горностаева окончила операторский факультет ВГИКа в 2002 году. Среди ее работ художественный фильм «Простые вещи», сериалы и документальные проекты, в числе которых «Шультес» и «Российский хоккей. Сила внутри». Последний вышел в прошлом году. В нем участвовали такие известные российские хоккеисты, как Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов и другие.

Смертность Кино Фильмы
11 марта 2024, 20:02
Стали известны важные изменения в Евровидении-2024
РИА «Новости»
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Государства «Большой пятерки» и страна-хозяйка (Швеция) впервые будут полностью выступать в полуфиналах Евровидения. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

Раньше - с 2016 по 2023 год - показывали лишь отрывки выступлений. Шоу стран-автофиналисток не будут показывать в рамках интервал-актов. Представления также разместят среди номеров стран - участниц полуфиналов.

Голосование в финале Евровидения-2024 будет открыто непосредственно перед исполнением первой песни. Такой же формат использовали в 2010 и 2011 годах. Зрители со всего мира смогут начать голосовать за 24 часа до финала конкурса.

Система голосования остается идентичной. Национальное жюри в каждой стране-участнице по-прежнему будет голосовать только в гранд-финале. Изменения не коснутся и презентации финалистов и баллов. Однако организаторы предупредили, что скоро объявят другое большое изменение в Евровидении.

Израиль заменил песню для Евровидения. Исполнительница Иден Голан выпустила композицию и клип Hurricane.

Евровидение Песни
11 марта 2024, 17:35
Умер актер из «Хозяйки тайги» Олег Рябцов
РИА «Новости»
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Скончался советский и российский актер театра, кино и телевидения Олег Рябцов на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Кинешемского драматического театра.

«Невосполнимая утрата», - подчеркнули в театре.

Причина смерти пока неизвестна. Дату, время и место прощания с артистом сообщат дополнительно.

Олег Рябцов родился в городе Иваново в 1939 году. Он работал во многих учреждениях культуры: от Ивановского областного драмтеатра до Ферганского областного драматического театра.

В 1985 году он устроился на работу в Кинешемский драматический театр. На его сцене артист сыграл порядка ста ролей в постановках по известным произведениям Чехова, Мольера, Островского и Шекспира.

Кроме того, актер снимался в фильме «Русские деньги» по пьесе Александра Островского и сериале «Хозяйка тайги». В 1980 году он получил звание заслуженного артиста Узбекской ССР, а в 2004-м - заслуженного артиста России.

Театры Актеры
11 марта 2024, 05:27
Фильм «Оппенгеймер» получил «Оскар» как лучший фильм
РИА «Новости»
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Фильм «Оппенгецймер» Кристофера Нолана получил «Оскар» как лучший фильм. Церемонию вручения транслировал ABC News на YouTube.

На награду в этой категории претендовали фильмы «Барби» Греты Гервиг, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Оставленные» Александра Пэйна, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

При этом самого режиссера «Оппенгецймера» удостоили той же наградой, но в номинации «Лучший режиссер».

Картину номинировали в 13 категориях, фильм получил награду в семи из них. «Оппенгеймер» отметили том числе за операторскую и актерскую работу, режиссуру, музыку и монтаж.

Награды Кино Фильмы Премия «Оскар»
11 марта 2024, 03:31
Мультфильм Миядзаки «Мальчик и птица» завоевал «Оскар»
Unsplash
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Полнометражный анимационный фильм «Мальчик и птица» японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки победил в номинации «Лучший анимационный фильм» и завоевал премию «Оскар». Об этом стало известно во время прямой трансляции на телеканале АВС 96-й церемонии вручения наград киноакадемии США.

В этой категории также были представлены такие работы, как «Элементарно» Пиетра Сона, «Нимона» Ника Бруно и Троя Куэйна, «Человек-паук: Паутина вселенных» Жуакина Душ Сантуша, Кэмпа Пауэрса и Джастина Томпсона и «Мечты Робота» Пабло Бергера.

«Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» завоевал мультфильм Дейва Маллинса «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».

Ранее Миядзаки объяснил, что скрывается за образом Безликого из мультфильма «Унесенные призраками». По словам режиссера, этот персонаж символизирует неуверенность в себе. Он олицетворяет человека, который постоянно пытается всем угодить и понравиться окружающим.

США Награды Фильмы Премия «Оскар»

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