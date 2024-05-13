«Служил искусству, музыке, театру». Умер советский певец Василий Ковальчук
Не стало советского исполнителя, народного артиста Белоруссии Василия Ковальчука. Он скончался на 81-м году жизни, сообщили в Telegram-канале Большого театра Белоруссии.
«Он служил искусству, музыке, театру, людям», - написала пресс-служба учреждения об артисте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти народного артиста. Он отметил, что певец посвятил свою жизнь Большому театру Белоруссии, создав множество уникальных образов.
«Его творческий путь является для молодого поколения артистов примером самоотверженного служения искусству и преданности любимому делу», - сказал Лукашенко.
Василий Ковальчук - выпускник Львовской государственной консерватории. В 1989 году стал служить в Большом театре Белоруссии.