Слухи о концерте Канье Уэста в Москве опровергли

По словам промоутера, пару месяцев назад музыкант заявил, что может приехать и выступить в России. Узнав об этом, многие организаторы начали искать его представителей, чтобы предложить Уэсту организовать концерт в Москве. Однако эти попытки закончились ничем.

«Я звонил сегодня утром в „Лужники“. Естественно, они опровергли эту информацию. С ними никто не вел переговоры, никакого договора нет. Никакого концерта Канье Уэста в „Лужниках“ не будет», - констатировал Ратников.

Организатор заметил, что россиянам не стоит ждать крупных концертов в ближайшее время.

«Нас не ждут никакие концерты ни в каком обозримом будущем никаких мировых артистов», - заявил собеседник 360.ru.

СМИ сообщали, что контракт с рэпером уже подписали. Уэст якобы собирался выступить в столице в свой 47-й день рождения.