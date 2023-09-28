Скульптуры на крыше Дома геологов отреставрируют в Москве

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Победитель открытого конкурса сможет отреставрировать четыре скульптуры и другие элементы композиции, расположенной на крыше жилого дома на Смоленской набережной в Москве, известного также как Дом геологов. Здание признали объектом культурного наследия регионального значения в 2019 году.

Скульптурная композиция «Наука и труд» - одно из основных украшений 11-этажного здания. Однако после более чем 50 лет эксплуатации, аттик и четыре скульптуры, выполненные из бетона, пришли в аварийное состояние На их поверхности обнаружили разрушения, трещины, расслоение, а металлический каркас подвергся коррозии.

«По решению мэра Москвы было выделено необходимое финансирование, проведены первоочередные противоаварийные работы, научные исследования, разработан проект по сохранению композиции, и вскоре начнется долгожданная реставрация», - отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалистам предстоит очистить и укрепить скульптуры и аттик, а затем демонтировать их поэлементно. Восстановление скульптур выполнят с применением облегченного материала - полимербетона. После этого скульптуры вернут на историческое место.

Все работы пройдут под контролем специалистов отдела Мосгорнаследия, согласно согласованному проекту и выданному разрешению.

Ранее москвичи выбрали лучшие отреставрированные объекты на сайте «Активный гражданин».