11 февраля 2024, 23:20

Скончался заслуженный артист России Юрий Ларин

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Заслуженный российский артист, тубист Юрий Ларин скончался в возрасте 84 лет. Новость об этом опубликовало профильное сообщество в соцсети «Вконтакте».

«Ушел из жизни Ларин Юрий Яковлевич. Заслуженный артист России, профессор, преподаватель класса тубы МГК имени Чайковского. Выражаем самые глубокие соболезнования и искренние слова сочувствия родным и близким», - сказано в публикации.

Причину смерти музыканта не раскрыли.

Ларин появился на свет в 1940 году в Коломне. В 1962 году он окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу Владимира Щербинина, а через пять лет выпустился из Московской консерватории, в которой занимался у тубиста Алексея Лебедева.

Артист часто концертировал сольно и стал первым исполнителем произведений современных композиторов для тубы. В 1995 году ему присвоили звание Заслуженный артист России.

Россия Музыка
11 февраля 2024, 22:30
Концерт «Би-2» отменили в Дубае
РИА «Новости»
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Представители «Би-2» заявили, что концерт группы в Дубае не состоится. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Изначально мероприятие запланировали на 17 февраля. Артисты пообещали вернуть деньги за билеты всем фанатам в ближайшее время.

Музыканты уточнили, что эта отмена концерта не повлияет на другие запланированные выступления, они состоятся в назначенные даты.

Участников «Би-2» ранее депортировали из Таиланда в Израиль. В королевстве их задержали 24 января из-за несогласованного концерта. Суд обязал каждого музыканта выплатить штраф в размере трех тысяч батов за нарушение трудового законодательства.

Ситуацию с «Би-2» в Таиланде прокомментировал представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Он завил, что европейские власти стараются не только выразить солидарность с российскими оппозиционерами, но и оказать им поддержку на практике.

В МИД России сообщили, что музыканты отказались общаться с консулами. Никаких обращений к дипломатам не поступало.

Концерты Музыка Дубай
11 февраля 2024, 14:34
«Это хайп». Продюсер Самойленко сравнил «Слово пацана» с вечеринкой Ивлеевой
Телеканал «360»
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Кинокартина «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала одной из самых нашумевших в России. Но криминальная драма Жоры Крыжовникова вызвала неоднозначные эмоции. Актер и продюсер Александр Самойленко-старший раскритиковал сериал, в котором снялся его сын Александр. В беседе с «360» артист признался, что сценарные решения проекта очень сомнительны. Он даже не понял, о чем фильм.

В разговоре с Ксенией Жеребцовой он заявил, что вообще неизвестно, ради чего снимали сериал. Есть и более достойные фильмы о романтизации бандитизма.

«Есть гениальный документальный фильм Серджо Леоне „Однажды в Америке“ - куда более романтизм и бандитизм. Там история дружбы, предательства. И это меня захватывает с первой секунды! А здесь вы можете в двух словах сказать, о чем этот фильм? Ну серьезно!» - омтетил актер.

Самойленко- старший добавил, что почти про любое кино можно сказать, что оно о жизни «того поколения». В этой картине не хватает событий, которые могли бы ввести зрителя во вторую, третью, пятую серии. Но даже главный герой «Слова пацана», по мнению продюсера, не интересен.

Актер и продюсер признался, что заставил себя посмотреть вторую серию лишь потому что там играет его сын Александр. Артист добавил - многие говорили о том, что нужно дотянуть до пятой серии, тогда становится интереснее. Но ведь надо себя перебороть и еще дойти до нее.

«Как про „голую вечеринку“. С моей точки зрения - это хайп, который подняли вокруг него. Я думаю, что даже создатели», - заключил собеседник «360».

Ранее прославившийся в «Слове пацана» актер Никита Кологривый поскандалил на Первом канале , обсуждая фильм «Подельники». Ведущий Александр Гордон на шоу «Закрытый показ» попросил артиста описать содержание фильма, но в ответ услышал пространное рассуждение.

Сериалы Фильмы Россия История Актеры
10 февраля 2024, 14:01
«Даже в блокадном Ленинграде ставили спектакли». Самойленко-старший — о комедии сейчас
Телеканал «360»
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В самые тяжелые для страны времена люди все равно нуждались в искусстве. Даже во время Великой Отечественной войны они ходили в кино, театры и на концерты. Актер Александр Самойленко-старший в проекте «Жеребцова и точка» рассказал об актуальности развлекательного контента в сегодняшних реалиях.

По его словам, в ситуациях, которые сейчас происходят в стране и мире, люди не замкнулись на своих переживаниях. Жизнь продолжается.

«Так и должно быть. Даже во время Великой Отечественной войны происходила жизнь и шла жизнь, люди веселились, играли в театре. В том же блокадном Ленинграде за три года было поставлено огромное количество музкомедий, спектаклей и премьерных спектаклей. Люди все равно приходили, несмотря на голод, бомбежки», - отметил актер.

Самойленко-старший добавил, что публике это было нужно, как и нам сейчас. Нельзя постоянно находиться в стрессовых ситуациях, которые нас так или иначе окружают.

«Жизнь - вообще стрессовая ситуация, поэтому не думаю, что нужно выключить телевизор, перестать смотреть кино, убрать театры, музеи и фестивали», - заключил он.

Полная версия интервью выйдет 11 февраля во всех соцсетях «360».

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили обрушился с критикой на новый фильм «Мастер и Маргарита». Он пообещал не смотреть новую экранизацию романа.

Музеи Кино Театры Актеры Москва
09 февраля 2024, 03:03
Сыгравший Воланда Басилашвили раскритиковал новую экранизацию романа
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Народный артист СССР Олег Басилашвили, который сыграл Воланда в мини-сериале «Мастер и Маргарита», не будет смотреть новую экранизацию романа. Об этом он заявил изданию «Абзац».

«Я не смотрел новую версию „Мастера и Маргариты“. Я предварительно прочел множество рецензий о том, как смонтирован этот фильм, как снят», - заявил он.

Басилашвили сделал вывод, что новый фильм является самостоятельным художественным произведением и точно не относится к писателю Михаилу Булгакову. Артист решил не тратить время на просмотр картины.

Ранее активисты «Зова народа» потребовали занести в список экстремистов и террористов режиссера новой экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина. Активисты призвали возбудить дело против него за распространение недостоверной информации о ВС России. Поводом для этого послужили посты культурного деятеля в социальных сетях.

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