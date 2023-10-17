Скончался виолончелист Александр Готгельф

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В заявлении отмечается, что Готгельф определял лицо коллектива РНО, «задавал планку высочайшего профессионализма». Коллеги вспомнили, что виолончелиста отличали харизматичность, мудрость, жизнелюбие и прекрасное чувство юмора. В Российском национальном оркестре добавили, что эта смерть стала невосполнимой утратой и в нее «невозможно поверить».

Судя по сообщению, смерть виолончелиста была скоропостижной, подробностей не приводится. По данным Telegram-канала Baza , Александру Готгельфу стало плохо во время занятия в Государственном музыкально-педагогическом институте - там он преподавал на кафедре оркестровых струнных инструментов. Приехавшая бригада скорой помощи лишь зафиксировала смерть Готгельфа. Предварительной причиной назвали острую сердечную недостаточность.

Александр Готгельф - лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов. В РНО работал со дня основания в 1990 году.