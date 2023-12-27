Скончался сценарист «Доктора Живаго» и «Юрьева дня» Юрий Арабов

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«Юрий Николаевич Арабов сегодня ушел из жизни», - сказано в сообщении.

Писатель стал автором сценариев к более чем 30 проектам. Среди его работ - сериал «Доктор Живаго» режиссера Александра Прошкина, «Фауст» и «Молох» Александра Сокурова.

Арабов появился на свет 25 октября в 1954 году в Москве. В 1980 году он окончил сценарный факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. В кинематографе деятель искусств дебютировал как сценарист фильма «Одинокий голос человека», который вышел на экраны в 1987 году.

Также в 2008 году режиссер Кирилл Серебренников поставил фильм «Юрьев день», сценарий к которому написал Арабов. Картина стала лауреатом международных кинопремий.