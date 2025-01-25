Скончался известный актер Владимир Фоменко

Российский артист Юра Борисов после номинации на премию «Оскар» приехал в поселение режиссера Эмира Кустурицы. Об этом сообщили «Известия».

«Дрвенград» - этно-деревня. Эмир Кустурица проводит здесь международный кинофестиваль. Юру Борисова режиссер встретил на въезде в поселение и предложил ему «хлеб и соль».

Кустурица в беседе с «Известиями» констатировал, что номинация Юры Борисова на «Оскар» важна для российской стороны. По его словам, это своего рода знак.

Днем ранее, 23 января, Юра Борисов вышел в эфир утренней передачи американского телеканала ABC. Он обсудил свою номинацию на премию «Оскар». Вместе с актером в кадре появились его жена и две дочери.

В тот же день американская киноакадемия объявила номинантов на премию - Юра Борисов стал первым российским актером, которого выдвинули на ее получение. Его конкурентами в той же категории выступили Киран Калкин, Гай Пирс, Джереми Стронг и Эдвард Нортон.

В беседе с западными СМИ Юра Борисов рассказывал, что ему пока сложно понять, что он чувствует в связи с номинацией на «Оскар».

Источники 360.ru позднее раскрыли гонорары звездного артиста - и предположили, что стоимость его рабочего дня вскоре значительно возрастет.