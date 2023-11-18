Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей»

«Служению Александринской сцене он посвятил без малого 35 лет своей творческой биографии. <…> Александринцы скорбят о кончине», - сказано в публикации.

Кошелевич начал работать в Александринском театре в 1989 году, там он сыграл более 30 ролей. До этого артист 16 лет служил в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку.

Помимо театральной деятельности, мужчина занимался съемками в кино. Больше всего поклонники запомнили его по ролям в сериалах «Невский», «Ментовские войны», «Литейный», «Убойная сила», «Империя под ударом», «Крест милосердия» и «Улицы разбитых фонарей».