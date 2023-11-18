18 ноября 2023, 23:59

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей»

Кадр из сериала «Эра Стрельца»
Читайте нас в: Google Новости

Актер санкт-петербургского Александринского театра Иосиф Кошелевич, который играл в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался на 75-м году жизни 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения на официальном сайте.

«Служению Александринской сцене он посвятил без малого 35 лет своей творческой биографии. <…> Александринцы скорбят о кончине», - сказано в публикации.

Кошелевич начал работать в Александринском театре в 1989 году, там он сыграл более 30 ролей. До этого артист 16 лет служил в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку.

Помимо театральной деятельности, мужчина занимался съемками в кино. Больше всего поклонники запомнили его по ролям в сериалах «Невский», «Ментовские войны», «Литейный», «Убойная сила», «Империя под ударом», «Крест милосердия» и «Улицы разбитых фонарей».

Сериалы Актеры
18 ноября 2023, 23:23
МИД России выразил поддержку организации музыкального конкурса «Интервидение»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
МИД РФ выразил готовность поддержать организацию в России музыкального конкурса, который станет альтернативой Евровидению. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

Инициативу по созданию конкурса с рабочим названием «Интервидение» предложил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он предложил провести конкурс уже в следующем году. МИД заявил, что знает об этой инициативе и готов с ней работать.

«МИД готов взаимодействовать со всеми талантливыми, амбициозными, харизматичными инициаторами проектов в области культуры, образования, науки, спорта, которые направлены на обеспечение интересов нашей страны», - заявил Алимов.

Для успеха нового конкурса он должен быть «ярким, привлекательным для участников», заявил дипломат. «Интервидение» может стать российским ноу-хау, допустил Алимов и добавил, что это не политический проект и Россия готова взаимодействовать в области культуры со всеми, кто конструктивно настроен.

Евровидение Россия МИД РФ конкурсы
18 ноября 2023, 13:22
«Я возглавляю Мариинский театр». Гергиев — о слухах про назначение в ГАБТ
Читайте нас в: Google Новости
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев на Эрмитажной премии ответил на вопрос, возглавит ли он Государственный академический Большой театр (ГАБТ). Его слова привели «Известия».

«Я возглавляю Мариинский театр», - подчеркнул деятель культуры.

Дирижер уже комментировал слухи о своем назначении на пост директора Большого театра. Гергиев подчеркнул, что не искал возможности работать вдвое больше.

О назначении худрука Мариинского театра главой ГАБТ сообщал источник «Известий». По данным журналистов, дирижер сменит на этой должности Владимира Урина. Тот написал заявление на увольнение по собственному желанию на имя главы правительства Михаила Мишустина.

Журналистка Ксения Собчак ранее подтвердила слухи о том, что новым главой Большого театра станет Валерий Гергиев. Она заявила, что решение о его утверждении на должность принял лично президент Владимир Путин.

Глава государства не планирует проводить отдельную встречу с Уриным и Гергиевым, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия Театры
18 ноября 2023, 13:11
Премьеру «Брата 3» отменили из-за отсутствия прокатного удостоверения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство культуры России отказало фильму «Брат 3» в выдаче прокатного удостоверения. Об этом сообщил глава компании HHG Владислав Пастернак в интервью НСН.

Премьера «Брата 3» должна была состояться 23 ноября 2023 года. Ожидалось, что к этому моменту кинолента получит прокатное удостоверение.

«К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения», - отметил Пастернак.

Он выразил надежду на продолжение диалога с Минкультом. По словам главы HHG, команда проекта до последнего надеялась, что фильм получит «зеленый свет». Если прокатное удостоверение не выдадут к понедельнику, то показ фильма отменят в Санкт-Петербурге и Тамбове. При этом потраченные на раскрутку деньги просто «сгорят».

Актер Виктор Сухоруков, который сыграл одну из главных ролей в культовых фильмах «Брат» и «Брат 2», назвал готовящееся к выходу на экраны продолжение пошлым и циничным. Он подчеркнул, что не собирается смотреть киноленту.

Кино Фильмы
18 ноября 2023, 12:54
Дед Мороз назвал свой любимый стенд на выставке «Россия»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Деду Морозу, посетившему выставку-форум «Россия» сегодня, в свой день рождения, больше всего приглянулся стенд Вологодской области. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Выставку видел, особенно вологодский стенд понравился. <…> Родина там моя - Великий Устюг», - пояснил он.

Посетители смогли лично поздравить любимого персонажа с праздником.

Выставка «Россия» открылась в Москве на ВДНХ в День народного единства и будет работать до 12 апреля. Гости смогут познакомиться с достижениями регионов, оказаться в виртуальной реальности, попробовать уникальные угощения от производителей. Сориентироваться в пространстве Москвы на выставке-форуме поможет сайт-путеводитель.

На этой неделе миллионный посетитель «России» (им оказалась жительница Пензы) получил в подарок сертификат на три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре и оплачиваемую поездку в Москву и индивидуальную экскурсию в здание Центробанка.

Выставки Выставка-форум «Россия»

Новости по теме