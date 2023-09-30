Скончался актер из «Республики ШКИД» Липов
Из жизни ушел советский актер театра и кино, артист озвучки и дубляжа Александр Липов. Об этом сообщила пресс-служба Орловского театра «Русский стиль» имени Бахтина.
«Актер кино и театра Александр Липов скончался на 83-м году жизни», - указали в сообщении.
Липов окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии в 1965 году, где получил специальность актера кино и драматического театра. На протяжении 35 лет профессиональной карьеры работал на студии «Ленфильм», где снялся в более чем 50 картинах.
Самой известной его ролью стал вожатый Костя из «Республики ШКИД». Также он сыграл в таких фильмах, как «Макар-следопыт», «Уходя - уходи», «Сумка инкассатора», «Вариант Омега», «Боба и слон», «Захар Беркут», «Живет такой парень», «Непридуманная история» и других.
В 90-х годах Липов трудился на радио, где читал произведения Ивана Шмелева, Николая Лескова и Льва Толстого. Кроме того, артист являлся почетным членом Союза кинематографистов России.