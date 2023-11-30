30 ноября 2023, 00:43

Скончалась советская актриса Тамара Солодовникова

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Советская актриса Тамара Солодовникова скончалась в Москве на 99-м году жизни. Об этом сообщило агентство Регнум со ссылкой на свой источник.

Пенсионерку нашли мертвой в ее квартире на Конаковском проезде. Причиной ее смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Тамара Солодовникова появилась на свет 1 сентября 1925 года. Она начала свою творческую деятельность в Театре Балтийского флота в латвийском городе Лиепая. Там женщина встретила своего будущего супруга - Сергея Штейна. В военные годы мужчина стал разведчиком, но после ранения вернулся к обычной жизни и нашел себя в актерстве.

Уже с 1958 года Солодовникова вместе с мужем играла в Московском гастрольном театре комедии при «Росконцерте». Там женщина прослужила до пенсии. Помимо спектаклей артистка снималась в фильмах. Зрители видели ее в таких проектах, как «Дом и хозяин», «Глава семьи», «Скрипка Ротшильда» и «Графиня».

СССР Театры Актеры
29 ноября 2023, 17:19
Собянин поздравил актрису Нину Гребешкову с днем рождения
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму актрисе Нине Гребешковой в честь ее 93-го дня рождения. Она появилась на официальном сайте столичного правительства.

«Созданные Вами замечательные женские образы полюбились миллионам зрителей в нашей стране и за рубежом. Фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа», - написал мэр.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года и получила образование в ВГИКе. Она работала в театре-студии и сыграла множество ролей в известных фильмах. Особо заметной стала ее работа в комедиях Леонида Гайдая, таких как «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Не может быть!». Кроме того, она приняла участие в множестве других фильмов, которые также получили признание и любовь зрителей.

Звание заслуженной артистки России присвоили Нине Гребешковой в 2001 году.

Кино Сергей Собянин Москва 2023
27 ноября 2023, 18:53
Фотовыставку о метро открыли в центре Москвы
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Фотовыставку «Архитектура света», которая стал совместным проектом художницы Александры Слон и Москомархитектуры, открыли 27 ноября на Тверском бульваре. Об этом сообщила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

Представленная экспозиция на открытом воздухе будет доступна для посетителей до 10 декабря. Целью выставки стало привлечение внимания к освещению станций московского метро. Авторы хотели подчеркнуть не только его функциональное значение для безопасности и комфорта пассажиров, но и эстетическую составляющую.

«Наша фотовыставка проводит некий временной экскурс, наглядно демонстрируя роль осветительных приборов в создании уникального облика каждой станции», - рассказала Княжевская.

По словам организаторов, освещение на станциях способно выступать в качестве ключевого элемента архитектурно-художественного оформления, служа отражением богатой истории Москвы, атмосферы старого метро и современной городской архитектуры.

«Уникальный облик каждой станции складывается из множества деталей, в том числе из элементов освещения. Они по праву могут считаться отдельными произведениями искусства», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее стало известно, что в музее-заповеднике Царицыно откроют выставку о Романовых. Она будет посвящена воспитанию и образованию детей российских императоров.

Выставки Метро Москва 2023
27 ноября 2023, 18:47
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства
Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин поручил увеличить бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату грантов - 8710,1 миллиона рублей в год», - указано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее бюджет на выплаты грантов составлял 8654,3 миллиона рублей в год.

Путин также поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, которые проводят научные исследования для научно-технологического развития России, и внес изменения в Жилищный кодекс России и отдельные законодательные акты.

Кроме того, президент одобрил покупку активов Caterpillar компанией «ПСК - Новые решения». В прошлом году американский производитель стройтехники заявил о приостановке работы на территории России.

Россия Владимир Путин
27 ноября 2023, 17:19
Выставку об образовании детей российских императоров откроют на юге Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В субботу, 9 декабря, в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве откроют выставку «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров». Она продлится до 27 апреля 2024 года в Большом дворце, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

На экспозиции гости увидят вещи, принадлежавшие наследникам престола, а также архивные документы, фотографии и рисунки. Выставку поделят на несколько разделов. Среди них: рождение, крещение, первые годы жизни, игры и развлечения, программы и методики воспитания, учебный процесс и многие другие.

Например, горожане увидят записные книжки Петра I, тетрадку по чистописанию Павла I, а также планетарий и электростатическую машину.

Ранее Главархив Москвы и ВДНХ представили фотовыставку , приуроченную ко Дню матери. Уличная экспозиция будет работать до 10 декабря.

Выставки Москва 2023

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