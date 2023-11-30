Скончалась советская актриса Тамара Солодовникова

Пенсионерку нашли мертвой в ее квартире на Конаковском проезде. Причиной ее смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Тамара Солодовникова появилась на свет 1 сентября 1925 года. Она начала свою творческую деятельность в Театре Балтийского флота в латвийском городе Лиепая. Там женщина встретила своего будущего супруга - Сергея Штейна. В военные годы мужчина стал разведчиком, но после ранения вернулся к обычной жизни и нашел себя в актерстве.

Уже с 1958 года Солодовникова вместе с мужем играла в Московском гастрольном театре комедии при «Росконцерте». Там женщина прослужила до пенсии. Помимо спектаклей артистка снималась в фильмах. Зрители видели ее в таких проектах, как «Дом и хозяин», «Глава семьи», «Скрипка Ротшильда» и «Графиня».