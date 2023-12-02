Скончалась певица, народная артистка СССР Медея Амиранашвили

Медея Амиранашвили появилась на свет 10 сентября в 1930 году в селе Шоропани, которое теперь считается Имеретией Грузии. Отец девочки - оперный певец, народный артист СССР Петр Амиранашвили, а мать - певица Надежда Цомая.

В 1953 году молодая Амиранашвили окончила Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили, а с 1951 по 1954 года была солисткой оперной студии при учреждении. После этого артистка начала служить в Тбилисском театре оперы и балета. Женщина выступала как камерная певица.

Медея Амиранашвили гастролировала по разным странам. Она пела в Румынии, Польше, Венгрии, Болгарии, Австралии, Новой Зеландии, Франции и Канаде.

В 1965 году звезда получила звание Народной артистки Грузинской ССР, а в 1976-м стала Народной артисткой СССР. В 2021 году Амиранашвили удостоили Орденом Царицы Тамары. Это грузинская награда, которую присуждают женщинам за выдающиеся заслуги перед народом и творчеством.