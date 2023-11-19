19 ноября 2023, 01:54

Скончалась актриса Татьяна Стрельцова из фильма «А зори здесь тихие»

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Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщило агентство АКИpress со ссылкой на пресс-службу главы Киргизии Садыра Жапарова.

«Семнадцатого ноября 2023 года на 71-м году жизни скончалась народная артистка Киргизской Республики, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, педагог-наставник Стрельцова Татьяна Дмитриевна», - сказано в публикации.

Актриса появилась на свет 15 февраля 1953 года в селе Москалевка Казахской ССР. Женщина закончила Театральную студию и с 1972 года начала работать в русском театре в Бишкеке.

Актриса снималась в разных театральных спектаклях, среди них есть «Горе от ума», «Дни Трубиных», «А зори здесь тихие», «Вся надежда», «Живи и помни», «Звезды в утреннем небе», «Борис Годунов» и другие. В 1983 году Стрельцовой присвоили звание «Заслуженная артистка КССР», а в 1996 году она стала Народной артисткой Киргизии.

Как сообщили в пресс-службе Жапарова, женщина внесла неоценимый и бесценный вклад в театральное искусство Киргизии. Актриса была профессионалом своего дела и является достоянием государства. Президент страны принес соболезнования семье Стрельцовой и отметил, что разделяет с ними тяжелую горечь невосполнимой потери.

Киргизия Театры Актеры
18 ноября 2023, 23:59
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей»
Кадр из сериала «Эра Стрельца»
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Актер санкт-петербургского Александринского театра Иосиф Кошелевич, который играл в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался на 75-м году жизни 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения на официальном сайте.

«Служению Александринской сцене он посвятил без малого 35 лет своей творческой биографии. <…> Александринцы скорбят о кончине», - сказано в публикации.

Кошелевич начал работать в Александринском театре в 1989 году, там он сыграл более 30 ролей. До этого артист 16 лет служил в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку.

Помимо театральной деятельности, мужчина занимался съемками в кино. Больше всего поклонники запомнили его по ролям в сериалах «Невский», «Ментовские войны», «Литейный», «Убойная сила», «Империя под ударом», «Крест милосердия» и «Улицы разбитых фонарей».

Сериалы Актеры
18 ноября 2023, 23:23
МИД России выразил поддержку организации музыкального конкурса «Интервидение»
РИА «Новости»
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МИД РФ выразил готовность поддержать организацию в России музыкального конкурса, который станет альтернативой Евровидению. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

Инициативу по созданию конкурса с рабочим названием «Интервидение» предложил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он предложил провести конкурс уже в следующем году. МИД заявил, что знает об этой инициативе и готов с ней работать.

«МИД готов взаимодействовать со всеми талантливыми, амбициозными, харизматичными инициаторами проектов в области культуры, образования, науки, спорта, которые направлены на обеспечение интересов нашей страны», - заявил Алимов.

Для успеха нового конкурса он должен быть «ярким, привлекательным для участников», заявил дипломат. «Интервидение» может стать российским ноу-хау, допустил Алимов и добавил, что это не политический проект и Россия готова взаимодействовать в области культуры со всеми, кто конструктивно настроен.

Евровидение Россия МИД РФ конкурсы
18 ноября 2023, 13:22
«Я возглавляю Мариинский театр». Гергиев — о слухах про назначение в ГАБТ
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Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев на Эрмитажной премии ответил на вопрос, возглавит ли он Государственный академический Большой театр (ГАБТ). Его слова привели «Известия».

«Я возглавляю Мариинский театр», - подчеркнул деятель культуры.

Дирижер уже комментировал слухи о своем назначении на пост директора Большого театра. Гергиев подчеркнул, что не искал возможности работать вдвое больше.

О назначении худрука Мариинского театра главой ГАБТ сообщал источник «Известий». По данным журналистов, дирижер сменит на этой должности Владимира Урина. Тот написал заявление на увольнение по собственному желанию на имя главы правительства Михаила Мишустина.

Журналистка Ксения Собчак ранее подтвердила слухи о том, что новым главой Большого театра станет Валерий Гергиев. Она заявила, что решение о его утверждении на должность принял лично президент Владимир Путин.

Глава государства не планирует проводить отдельную встречу с Уриным и Гергиевым, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия Театры
18 ноября 2023, 13:11
Премьеру «Брата 3» отменили из-за отсутствия прокатного удостоверения
РИА «Новости»
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Министерство культуры России отказало фильму «Брат 3» в выдаче прокатного удостоверения. Об этом сообщил глава компании HHG Владислав Пастернак в интервью НСН.

Премьера «Брата 3» должна была состояться 23 ноября 2023 года. Ожидалось, что к этому моменту кинолента получит прокатное удостоверение.

«К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения», - отметил Пастернак.

Он выразил надежду на продолжение диалога с Минкультом. По словам главы HHG, команда проекта до последнего надеялась, что фильм получит «зеленый свет». Если прокатное удостоверение не выдадут к понедельнику, то показ фильма отменят в Санкт-Петербурге и Тамбове. При этом потраченные на раскрутку деньги просто «сгорят».

Актер Виктор Сухоруков, который сыграл одну из главных ролей в культовых фильмах «Брат» и «Брат 2», назвал готовящееся к выходу на экраны продолжение пошлым и циничным. Он подчеркнул, что не собирается смотреть киноленту.

Кино Фильмы

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