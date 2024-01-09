09 января 2024, 18:45

СК проверит права американской компании на «Чебурашку»

РИА «Новости»
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Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить контракты с американской компанией La Roubine по международным правам на бренд «Чебурашка». Об этом сообщил РБК.

В пресс-службе киностудии рассказали, что СК уже начал проверку и приступил к изучению контрактов. Ранее La Roubine уже уличили в использовании Кота Леопольда и Крошки Енота - персонажей студии «Экран».

В «Союзмультфильме» также указали на проблемы с контрактом, заключенным с японскими компаниями в 2005 году. По данным киностудии, соглашение не пролонгировали. Студия не получила дополнительных выплат, несмотря на то что TV TOKYO Communications Corporation продолжила использовать Чебурашку для создания рекламы и сувениров.

Финансовые условия договора с японской компанией по международным правам на «Чебурашку» не соответствуют «ни национальной, ни международной практике лицензирования», заключили в пресс-службе.

Союзмультфильм Следственный комитет России
09 января 2024, 10:01
Россияне стали вдвое чаще ходить в музеи
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Интерес россиян к культурным и массовым мероприятиям в 2023 году возрос. Наибольший подъем продаж зафиксировали в музеях. Россияне купили вдвое больше билетов на выставки. К таким выводам пришел исследовательский холдинг «Ромир», сообщило РИА «Новости».

В общей сложности за год россияне купили на 30% больше билетов на культурные и массовые мероприятия, чем в 2022 году, и потратили на них на 12% больше денег. Лучший прирост показали выставки и музеи - 124% в количественном и 95% в денежном выражении.

Второе место по повышению популярности заняли активные виды отдыха, в том числе парки развлечений, аттракционы и аквапарки. В них продали на 97% больше билетов, чем год назад, на сумму в 79% больше. Третью строчку рейтинга заняли спектакли, шоу, мюзиклы и детские представления. Количество проданных билетов увеличилось на 103%, а сумма - 23%.

В Москве открыли новый патологоанатомический музей. Он заработал в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Выставки Музеи
09 января 2024, 03:16
ТНТ снимет еще один ремейк на советскую комедию
РИА «Новости»
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В новогодние праздники в эфир вышел ремейк советской комедии под названием «Иван Васильевич меняет все». Директор канала ТНТ Тина Канделаки на своей странице в соцсети заявила, что проект оказался успешным и добавила, что началась работа над третьим фильмом.

«Третьему фильму быть. Работа начинается уже сейчас», - заинтриговала Канделаки.

При этом она не сообщила, какую комедию планируют взять за основу. Предположительно, юмористы ТНТ нацелены на фильм режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи» или комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

В ремейке «Иван Васильевич меняет все» после \"голой\" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре пересняли некоторые сцены, в которых участвовали Филипп Киркоров и Анна Asti. Вместо певицы роль куклы Барби сыграла Клава Кока. Актер Никита Кологривый сыграл в новогодней комедии Людовика XVI вместо Киркорова.

Фильмы Работа Актеры
08 января 2024, 09:47
«Оппенгеймер» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм
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Вышедшая в 2023 году кинокартина «Оппенгеймер» получила премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм. Трансляция церемонии велась в YouTube-канале агентства Associated Press.

В общей сложности «Оппенгеймеру» досталось пять «Золотых глобусов», два из которых - за лучшее исполнение главной мужской роли (Киллиан Мерфи) и роли второго плана (Роберт Дауни - младший). Фильм рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом атомной бомбы». Мировые сборы киноленты составили более 950 миллионов долларов.

Актрису Эмму Стоун, снявшуюся в «Бедных-несчастных», отметили за лучшую женскую роль в комедии/мюзикле. А Элизабет Дебики получила «Золотой глобус» как исполнительница лучшей женской роли второго плана в сериале «Корона».

Звание лучшего драматического фильма могло достаться «Убийцам цветочной луны» Мартина Скорсезе. В списке претендентов также была «Анатомия падения» французского режиссера Жюстин Трие.

Награды Кино
07 января 2024, 20:05
Названы главные номинанты на американскую кинопремию «Золотой глобус»
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Торжественная церемония вручения премии в области кино и сериалов «Золотой глобус» пройдет в воскресенье, 7 января, в Лос-Анджелесе. Это первая церемония вручения американских кинонаград в 2024 году. Как сообщили организаторы на своем сайте, местом проведения станет отель The Beverly Hilton.

На звание лучшего драматического фильма претендуют картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер», последняя работа Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», фильм французского режиссера Жюстин Трие «Анатомия падения», вторая режиссерская работа Брэдли Купера «Маэстро», картина британского режиссера Джонатана Глейзера «Зона интересов» и режиссерский дебют Селин Сон «Прошлые жизни».

За звание лучшей комедии или мюзикла в борьбу вступят следующие фильмы: «Барби» Греты Гервиг, «Большой прыжок» Бена Аффлека, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Оставленные» Александра Пейна, «Май, декабрь» Тодда Хейнса и уже получившие «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля «Бедные - несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.

Всего премии вручат в 18 номинациях за счет введения новых категорий «Лучший стендап-комик» и «Лучшее кинематографическое и кассовое достижение».

На самое большое количество наград (восемь) претендует фильм «Барби» и его создатели. За семь наград поборются «Оппенгеймер», «Убийцы цветочной луны» и «Бедные - несчастные».

На четыре «Золотых глобуса» рассчитывают «Прошлые жизни», «Маэстро», «Май, декабрь» и Анатомия Падения».

Главным ведущим церемонии станет стендап-комик и актер Джо Кой.

Торжественная церемония вручения премии в области кино и сериалов «Золотой глобус» пройдет в воскресенье, 7 января, в Лос-Анджелесе. Это первая церемония вручения американских кинонаград в 2024 году. Как сообщили организаторы на своем сайте , местом проведения станет отель The Beverly Hilton.

США Кино

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