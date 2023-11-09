09 ноября 2023, 16:19

Систему продажи билетов на «Щелкунчик» наладили в Большом театре

Сайт мэра и правительства Москвы
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Систему продажи билетов в Большой театр на спектакль «Щелкунчик» в Москве наладили. Сейчас она работает стабильно, заявил гендиректор культурного учреждения Владимир Урин в разговоре с «РИА Новости».

«Система продажи билетов в Большом театре работает без сбоев, проблемы есть только в самом начале продаж на „Щелкунчик“, когда число запросов превышает 75 тысяч в минуту», - прокомментировал он.

Ранее горожане пожаловались на многочасовую очередь у культурного учреждения. Сначала москвичам нужно было отстоять за специальными браслетами, а только потом встать в другую - за билетами.

Некоторые постоянные посетители театра сказали, что в прошлом году все было налажено, билеты продавали по спискам. В этом - все хаотично и не слажено.

Кроме этого, места в очереди стали продавать за 15-50 тысяч рублей.

Такие предложения моментально разошлись по интернету. Злоумышленников уже задержали.

Театры Москва 2023
09 ноября 2023, 03:41
Сразу 3 киноляпа нашли в «Кавказской пленнице»
Кадр из фильма
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В любимом зрителями советском фильме «Кавказская пленница» нашли сразу три киноляпа. Причем все они оказались в одной сцене, сообщило издание РБК.

Речь идет о 21-й минуте фильма, на которой Трус - герой Георгия Вицина - продает билеты на танцевальный урок и присваивает себе часть прибыли. Окружающие героя предметы в этой сцене ведут себя странно.

Карандаш, лежащий перед ним на столе, постоянно меняет положение. Стакан воды, из которого пьет Трус, вообще исчезает со стола. А билетная катушка в разных кадрах оказывается подвешена разными сторонами. В одном она висит ровно и аккуратно, в другом - перекошена, да еще и лента смотрит в другую сторону.

Ранее киноманы нашли «пасхалку», которую режиссер Леонид Гайдай спрятал в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика». В новелле «Наваждение» главный герой вышел из библиотеки, на дверях которой был указан странный график работы: с трех часов ночи. На первый взгляд может показаться, что это случайная ошибка. Но она перекликается со сценой из новеллы «Операция Ы», где Трус во время репетиции ограбления спрашивает, как пройти в библиотеку в три часа ночи.

Кино Фильмы
07 ноября 2023, 17:49
Мастер-класс и интерактивную лекцию проведут в Музее Москвы
РИА «Новости»
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В эти выходные, 11 и 12 ноября, в Музее Москвы проведут мастер-класс «Собери гараж» и интерактивную лекцию «Смотри, Мотор». На культурных мероприятиях расскажут о предметах быта советского человека, сообщили в столичном дептрансе.

В ведомстве уточнили, что программа рассчитана на детей и взрослых. Родителям покажут документальный сериал «Советский дизайн», обсудят с ними книги советской эпохи и фильмы, а для детей проведут творческий тематический мастер-класс.

Оформить билеты и узнать подробное расписание можно на сайте.

Музей транспорта Москвы и Музей Москвы покажут, как всего 18 квадратных метров в гараже превращались в место для творчества и выражения себя. Выставка «Куплю гараж» пройдет в Музее Москвы до 10 марта 2024 года.

Выставки Москва 2023 Дептранс Москвы
07 ноября 2023, 11:29
Народное творчество начали изучать более 110 школ и колледжей Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Больше 11 тысяч детей стали заниматься изучением русского фольклора в 112 школах и колледжах Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ребята начали изучать три различных направления: «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор» и «Сольное народное пение».

«Одновременно они знакомятся с культурным наследием страны: сказками, играми, былинами, пословицами, узнают о традиционных ремеслах», - отметила Сергунина.

Дети смогут выбрать из множества инструментов, таких как балалайка, гусли, баян и другие. Они получат возможность выступать как сольно, так и в составе коллектива. Ребята будут развиваться в разных творческих направлениях: певцов научат аккомпанировать себе, а музыкантов - танцевать.

Ранее свыше 100 мастер-классов по гончарному делу прошло на фестивале в Зарайске.

Дети Народные промыслы Образование Москва 2023
06 ноября 2023, 09:49
Завершился третий сезон проекта «Фабрика музыки»
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы
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Третий сезон проекта «Фабрика музыки» закончился в Москве. Его цель — показать важность менеджеров и продюсеров, которые помогают развивать карьеру артистов, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В конкурсе участвовали 96 человек. По итогу заключили семь контрактов с музыкальными лейблами, а 16 музыкальных проектов попали в 118 плейлистов популярных стриминговых приложений и сервисов.

Выступления артистов на популярных столичных площадках стали результатом совместной работы продюсеров и менеджеров с музыкантами. Некоторые получили приглашения на теле- и радиоэфиры и возможность записать свои песни для известных сериалов.

Помимо этого, шести конкурсантам предложили сотрудничество с одним из популярных стриминговых сервисов, а три радиостанции взяли треки финалистов в ротацию.

«Фабрика музыки» - креативная платформа, где работают в команде медиаменеджеры, продюсеры и начинающие артисты с профессионалами индустрии. Проект позволяет сделать первые шаги в музыке и достигнуть желаемой славы.

Во время конкурса участники записывали авторские композиции, а продюсеры совершенствовали их с помощью аранжировок. Менеджеры продумывали стратегии для продвижения и поддержки артиста.

В «Фабрике музыки» было три направления, каждое из них представляло собой девятидневную программу. Всего в ней приняли участие 32 человека: 16 авторов-исполнителей, восемь менеджеров и восемь продюсеров.

На презентацию по итогу каждого интенсива приглашали звезд, которые делились с участниками опытом, давали рекомендации и наставляли их на достижение целей.

Впереди у финалистов проекта привлекательные предложения, коллаборации, альбомы с известными личностями и полные концертные залы.

Успех артистов, принимавших участие в «Фабрике музыки», - результат грамотно выстроенной работы продюсеров и менеджеров. Кроме того, они также продолжат совершенствоваться, а благодаря проекту получили незаменимые навыки и знания.

В начале ноября стартовал конкурс школьных проектов в Москве.

Третий сезон проекта «Фабрика музыки» закончился в Москве. Его цель - показать важность менеджеров и продюсеров, которые помогают развивать карьеру артистов, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Музыкальные клипы Песни Музыка Москва 2023

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