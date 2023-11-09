Систему продажи билетов на «Щелкунчик» наладили в Большом театре

«Система продажи билетов в Большом театре работает без сбоев, проблемы есть только в самом начале продаж на „Щелкунчик“, когда число запросов превышает 75 тысяч в минуту», - прокомментировал он.

Ранее горожане пожаловались на многочасовую очередь у культурного учреждения. Сначала москвичам нужно было отстоять за специальными браслетами, а только потом встать в другую - за билетами.

Некоторые постоянные посетители театра сказали, что в прошлом году все было налажено, билеты продавали по спискам. В этом - все хаотично и не слажено.

Кроме этого, места в очереди стали продавать за 15-50 тысяч рублей.

Такие предложения моментально разошлись по интернету. Злоумышленников уже задержали.