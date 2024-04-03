03 апреля 2024, 12:50

Симфонический концерт пройдет в Москве в память о Егоре Летове

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Егора Летова помянут симфоническим концертом в клубе 1930 Moscow 10 сентября. В этот день певцу исполнилось бы 60 лет. В ноябре этого года группа «Гражданская оборона» отметит 40-летие, сообщило ИА «ИнтерМедиа».

«Песни „Гражданской обороны“ давно стали неотъемлемой частью нашего культурного кода. Их поют под гитару во дворах и в окопах, их слушают на виниловых пластинках и в стриминговых сервисах, их продолжают обожать и пытаются отрицать», - процитировало агентство организаторов.

По данным издания, симфонический оркестр и хор исполнят композиции лидера «Гражданской обороны» впервые. Музыкальную программу согласовали с вдовой Егора Летова Натальей Чумаковой и его братом Сергеем Летовым.

В конце февраля также в повторный российский прокат вышел фильм-концерт «Сияние обрушится вниз», приуроченный к 60-летию со дня рождения Егора Летова и 40-летию группы «Гражданская оборона».

В начале года депутат Виталий Милонов выступил с инициативой учредить госпремию имени Егора Летова для молодых рок-музыкантов. Соответствующий запрос он направил министру культуры Ольге Любимовой.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 13:28
Кустурица решил снять «русский триптих»
Global Look Press
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Сербский режиссер Эмир Кустурица встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он поделился амбициозными планами о создании трех кинолент, вдохновленных творчеством великих русских писателей, сообщила пресс-служба Кремля.

Кустурица намерен снять фильмы по произведениям Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого.

«У меня идея о новом мире: сделать русский триптих. Три фильма: „Инженер легких прогулок“ - современная версия Достоевского. Потом Гоголь - „Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и „Казаки“ Толстого», - заявил он.

Ранее сербский режиссер задумался о том, чтобы получить гражданство России.

«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю», - отметил он.

Он добавил, что уже является гражданином Сербии и Франции и не видит препятствий для получения российского паспорта.

Кремль Кино Режиссер Владимир Путин
03 апреля 2024, 12:27
Екатерина Варнава сыграет Марлен Дитрих
Global Look Press
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Российская актриса Екатерина Варнава исполнит главную роль в спектакле режиссера Саввы Савельева «Я — Марлен», который покажут 4 апреля на Кипре. Об этом сообщил портал «Театрал».

Российская актриса Екатерина Варнава исполнит главную роль в спектакле режиссера Саввы Савельева «Я - Марлен», который покажут 4 апреля на Кипре. Об этом сообщил портал « Театрал ».

Марлен Дитрих - немецкая и американская актриса и певица. Она снялась в 52-х фильмах, но не получила ни одного Оскара. Спектакль расскажет о разных жизненных периодах артистки, о взлетах и падениях, одиночестве и славе, любви и войне.

«Пока я готовилась к роли, я пересматривала ее фильмы и интервью, живые выступления на сцене - от них совершенно невозможно оторваться», - поделилась Варнава.

При создании постановки режиссер вдохновлялся историей, которая кроется за фотографией, где Дитрих стоит на коленях перед писателем Константином Паустовским. Таким образом актриса выразила признательность за рассказ «Телеграмма», тронувший ее до глубины души.

Ранее в Сети появились слухи что актер Никита Кологривый сыграет политика Владимира Жириновского в фильме о жизни лидера ЛДПР. Однако кинорежиссер Александр Баранов отметил, что кастинг на главную роль еще не проводили.

Режиссер Спектакль
03 апреля 2024, 10:46
Захарова рассказала о своей любимой песне из 90-х
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала песню группы «Моральный кодекс» «До свидания, мама!» лучшей композицией 90-х годов. В своем в Telegram-канале она призналась, что этот хит полюбила за драйв и текст.

«Позвонила Тина Канделаки с вопросом: какая твоя любимая отечественная песня 90-х? А ведь есть не просто любимая, но и особо любимая песня той поры», - написала Захарова.

Публикацию она сопроводила видеоклипом рок-группы «Моральный кодекс» на песню «До свидания, мама!».

«Я в старших классах школы, это протестное настроение, ощущение себя, в общем-то, практически в самостоятельном полете, и вдруг взрывает музыкальный эфир песня и главное клип группы» Моральный кодекс» «До свидания, мама!», - вспомнила Захарова начало 90-х.

Она назвала клип феноменальным, давшим старт эпохе отечественных музыкальных видеороликов.

Захарова напомнила, что после него появилось множество замечательных работ, выполненных по заданному Сергеем Мазаевым и Федором Бондарчуком стандарту качества.

«Сама мелодия, этот драйв, эти слова со мной навсегда», - сказала дипломат.

Ранее вышел документальный фильм «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир». В картине приняли участие известные коллеги певца, включая Shaman, Николая Баскова и Димы Билана.

Концерты Мария Захарова Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 19:01
СТС представит в апреле второй сезон «Папиных дочек»
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На телеканале СТС 15 апреля состоится премьерный показ второго сезона сериала «Папины дочки. Новые». Сразу же после эфира серии появятся на платформе Start, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Сюжет новых эпизодов разворачивается вокруг Веника (Филипп Бледный), который продолжит развивать бытовое и родительское мастерство, оставшись без Даши. Вместе с тем он будет налаживать личную жизнь и строить карьеру, несмотря на заботы о большой семье.

Соня (Полина Денисова) в поисках себя будет пробовать разные профессии: от актрисы до художницы. Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) начнут во всем конкурировать друг с другом, а самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) едва не обернется катастрофой.

Ранее пользователи «Одноклассников» выбрали сериалом года «Папины дочки. Новые». Вернувшийся ситком получил наибольшее количество откликов у зрителей.

Сериалы Актеры Илья Авербух

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