Симфонический концерт пройдет в Москве в память о Егоре Летове

«Песни „Гражданской обороны“ давно стали неотъемлемой частью нашего культурного кода. Их поют под гитару во дворах и в окопах, их слушают на виниловых пластинках и в стриминговых сервисах, их продолжают обожать и пытаются отрицать», - процитировало агентство организаторов.

По данным издания, симфонический оркестр и хор исполнят композиции лидера «Гражданской обороны» впервые. Музыкальную программу согласовали с вдовой Егора Летова Натальей Чумаковой и его братом Сергеем Летовым.

В конце февраля также в повторный российский прокат вышел фильм-концерт «Сияние обрушится вниз», приуроченный к 60-летию со дня рождения Егора Летова и 40-летию группы «Гражданская оборона».

В начале года депутат Виталий Милонов выступил с инициативой учредить госпремию имени Егора Летова для молодых рок-музыкантов. Соответствующий запрос он направил министру культуры Ольге Любимовой.