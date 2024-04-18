18 апреля 2024, 15:17

Шутки Сергея Бурунова помогли Софье Эрнст во время съемок постельных сцен

РИА «Новости»
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Актриса Софья Эрнст, известная по роли в сериале «Содержанки», рассказала об опыте съемок в постельных сценах с Сергеем Буруновым. По словам артистки, выручал смех. Она поделилась этим с изданием «7 дней».

Во время съемочного процесса Эрнст участвовала в постельных сценах. Работу над ними облегчали шутки ее коллеги Сергея Бурунова. Они помогали снять скованность перед камерой.

«Когда в сериале снимались интимные сцены, выручал смех. Мой партнер по постели - Сергей Бурунов, а он лицо юмора в нашей стране. Его шутки очень помогали - расслабляли, снимали напряжение и неловкость», - отметила Эрнст.

Актриса также выразила свою готовность браться за сложные роли и играть отрицательных персонажей, отметив, что ей не страшно выглядеть на экране в невыгодном свете.

Недавно Эрнст зарегистрировала ООО «Исток». Компания планирует продавать различные товары, а также организовывать мероприятия.

Сериалы Кино
18 апреля 2024, 13:57
Фильм «Бриллиантовая рука» покажут на больших экранах
РИА «Новости»
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Ленту режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» покажут на больших экранах в высоком качестве. Картина выйдет на экраны в честь 100-летия «Мосфильма», сообщила пресс-служба киноконцерна.

«В этом году легендарная киностудия - Киноконцерн „Мосфильм“ - отмечает 100-летие со дня основания. <…> Мы провели опрос киносмотрящей аудитории, чтобы узнать, какие советские фильмы люди хотели бы увидеть на большом экране», - рассказали в медиахолдинге.

Зрители смогут увидеть ленты «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» в качестве 4К. Снятые в советскую эпоху фильмы специалисты восстановили вручную.

Показы стартуют 25 апреля. При этом лента Гайдая появится в кинопрокате впервые.

Ранее стало известно, что киностудия имени Горького снимет продолжение «Приключений Петрова и Васечкина». Возможно, историю адаптируют под формат телесериала.

Кино Фильмы Москва
18 апреля 2024, 13:17
Американцы снимут сериал о советских космонавтах
РИА «Новости»
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Известный американский телесериал «Ради всего человечества» получит продолжение в формате спин-офф. Его посвятят истории советских космонавтов, сообщило издание Variety.

Новый проект представит альтернативную версию истории, в которой Советский Союз станет первым в освоении Луны. В центре сюжета окажутся повседневная жизнь и деятельность советских космонавтов, инженеров и сотрудников спецслужб, задействованных в разработке космической программы СССР.

Продюсеры Мэтт Вольперт и Бен Недви поделились, что идея создать сериал, посвященный советской космической программе, возникла после изучения литературы по данной теме.

«Чем больше мы узнавали о секретном городе около Москвы, где жили и работали космонавты и инженеры, тем больше мы хотели рассказать об это стороне космической гонки», - отметили они.

Пятый сезон сериала появится на платформе Apple TV.

Ранее актер Валдис Пельш снял документальный фильм о заграничных поездках космонавта Юрия Гагарина. Часть работы выполнили при помощи искусственного интеллекта.

СССР Сериалы Космонавты Луна История
18 апреля 2024, 11:38
Тарантино передумал снимать «Кинокритика» с Брэдом Питтом в главной роли
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Планы о съемке фильма «Кинокритик» у американского кинорежиссера Квентина Тарантино изменились. Он отказался от работы над этой картиной, сообщил The Hollywood Reporter.

По информации издания, Тарантино придумает другой сценарий для своего последнего полнометражного фильма.

В 2023 году режиссер сообщил о создании новой ленты о кинокритике, который пишет рецензии для порножурналов. Сюжет фильма разворачивается в Калифорнии в 1977 году. Тарантино решил выбрать этот период времени, так как тогда был рассвет всего мирового кинематографа.

В марте режиссер подтвердил, что сценарий к своему последнему фильму готов.

По мнению кинокритика Давида Шнейдера, решение режиссера покинуть кино - пиар перед выходом картины. По его словам, Тарантино постоянно отвечает по-разному на вопрос о дальнейшем развитии своей карьеры.

Кино Квентин Тарантино
17 апреля 2024, 13:50
Союз художников выбрал авторов для памятника Рериху
Freepik
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В Союзе художников выбрали возможных авторов памятника художнику Николаю Рериху. Монумент установят на его малой родине в Изваре, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Авторы предложили несколько вариантов, включая монументы, где Рерих в сказочной ладье, у мольберта, смотрящий вдаль и художник в образе скалы.

Памятник установят на территории сквера имени Рериха в деревне Извара Волосовского района. Там художник провел детство.

Николай Рерих родился 9 октября 1874 года в Санкт-Петербурге. Его наследие насчитывает более семи тысяч работ. Его знают не только благодаря его картинам, но и по философским работам и литературной деятельности. В сентябре исполнится 150 лет со дня рождения творца.

Ранее художник из Италии Эль Джорджини уличил барнаульского блогера-дизайнера Анастасию Пахотину в копировании своей картины, которой она оформила стену местного кафе. Он пообещал подключить к разборкам адвоката.

Ленинградская область Художники

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