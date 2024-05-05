05 мая 2024, 09:31

«Схема уже отработанная». Ефремов — об экстренном похудении ради роли в кино

Global Look Press
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В конце мая зрители увидят на экранах хорошо знакомых с детства героев — Илью Муромца и Соловья Разбойника. Последнего сыграет Никита Ефремов, которому пришлось экстренно похудеть для этой роли, сообщил сайт kp.ru.

В конце мая зрители увидят на экранах хорошо знакомых с детства героев - Илью Муромца и Соловья Разбойника. Последнего сыграет Никита Ефремов, которому пришлось экстренно похудеть для этой роли, сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, режиссер Карен Оганесян заканчивает работу над картиной «Стальное сердце». Сюжет перенесет героев в будущее, где Илья Муромец будет носить костюм боевого робота и сражаться со своим главным врагом - Соловьем-Разбойником. Актер Никита Ефремов рассказал журналистам, что ему пришлось сбросить вес ради роли.

«Пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко. Но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел», - поделился он.

Артист посетовал, что времени на похудение было мало, поэтому пришлось сбрасывать лишний вес экстренно. По его словам, вместо двух месяцев режиссер потребовал прийти в форму за 30 дней.

«Но все получилось. А так я спортом все время занимаюсь», - уточнил Ефремов.

Ранее актриса Анна Чиповская рассказала, что очень тщательно выбирает роли. По ее словам, она никогда не станет сниматься в гробу.

Кино Диеты Актеры
05 мая 2024, 10:59
Стала известна пятерка самых провальных фильмов
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Издание Deadline обнародовало список самых убыточных фильмов 2023 года. В антирейтинг вошли четыре картины, созданные компанией Disney.

Топ-5 самых провальных кинолент возглавил «Капитан Марвел 2», его создатели понесли убытки на 237 миллионов долларов.

Второе место антирейтинга занял блокбастер «Флэш» производства компании Warner Bros. Его выпуск насчитывает потери в 155 миллионов долларов. Он стал единственным фильмом в списке, над которым не работал Disney.

Бронза досталась картине «Индиана Джонс и колесо судьбы», убытки которой составили 143 миллиона долларов.

На четвертом месте разместился фильм «Заветное желание» с убытками в 131 миллионов долларов. Замкнула пятерку лидеров лента «Особняк с привидениями» - минус 117 миллионов долларов.

Одним из самых кассовых фильмов стала вторая часть «Дюны» режиссера Дени Вильнева. Картина уже собрала более 500 миллионов долларов.

Кино Режиссер Фильмы Актеры
04 мая 2024, 19:56
Актриса Галина Давыдова умерла на 49 году жизни
РИА «Новости»
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Заслуженная артистка РФ Галина Давыдова умерла 3 мая в возрасте 48 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного института театрального искусства.

«Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Давыдова», - сообщили в пресс-службе ГИТИС.

На экране артистика дебютировала в 2000 году в комедии «Особенности банной политики, или Баня-2». А также снялась в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова».

Давыдова была доцентом РАТИ-ГИТИС, кандидатом педагогических наук, лауреатом международного конкурса во Франции.

Актриса Анна Чиповская заявила. что не готова к съемкам в гробу. По ее словам, от таких сцен ее отговорила бабушка. Чиповской приходится отказываться от участия в кинофильмах и театральных постановках, если ее не устраивает сценарий.

Сериалы Актеры
04 мая 2024, 17:39
Время наведаться в гараж. Стилист озвучил самые модные тренды в одежде
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Одежда в рабочем стиле стала сейчас очень актуальной. Чтобы модно выглядеть, можно использовать для образов потертые куртки и комбинезоны. Об этом рассказал стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале.

Специалист посоветовал создать модный лук в эстетике workwear с помощью поношенных курток и жилетов, растянутых «штанов плотника» и другой одежды в рабочем стиле, которую можно комбинировать.

«Самое время наведаться к родственникам или друзьям в гараж и проверить, не завалялись ли там ценные экспонаты для создания образов в эстетике workwear», - подчеркнул Надирян.

В качестве примера он прикрепил к записи фотографии с грамотно подобранными образами.

Ранее стилист Александр Рогов рекомендовал комбинировать джинсы не только с привычной одеждой в стиле casual, но и с элегантными вещами. В качестве примера он привел нарядные жакеты. По его словам, такой образ будет подчеркивать индивидуальность.

Мода Одежда
04 мая 2024, 14:13
Вода залила оркестровую яму крупнейшего театра в Петербурге
Unsplash
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Михайловскому театру пришлось отменить спектакли «Баядерка» 4 мая, так как в здании произошла серьезная коммунальная авария. Зрителям, которые уже приобрели билеты на балет, вернут деньги. Об этом сообщила пресс-служба петербургского театра.

В здании обнаружили протечку. На опубликованных кадрах видно, что вода затопила оркестровую яму. Представители театра принесли свои извинения за отмену представлений и доставленные неудобства.

«Мы делаем все, чтобы вернуться к работе как можно скорее, но вынуждены сообщить, что сегодня, 4 мая, спектакли „Баядерка“ в 13:00 и 18:00 отменены», - указали в пресс-службе.

Ранее в центре Москвы прорвало трубу , из которой забил фонтан в несколько этажей. Во время ремонта водоснабжения нарушилась целостность линии, и произошел неожиданный и мощный выброс воды Специалисты огородили место прорыва и устранили неполадки. В результате ЧП никто не пострадал. Местные жители засняли последствия коммунальной аварии на видео.

Санкт-Петербург Спектакль Театры Коммунальные аварии

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