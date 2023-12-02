02 декабря 2023, 02:21

«Шекспир и панки». В МХТ представили необычное прочтение пьесы английского классика

Читайте нас в: Google Новости

МХТ имени Чехова представил новую постановку по одной из сложнейших пьес Уильяма Шекспира «Как вам это понравится?». Режиссер Юрий Муравицкий увидел в английском классике панка, а постановка исполнена в духе английского театра. На представлении побывал телеканал «360».

«Английский театр - это текстоцентричный театр. Здесь все держится на тексте. Мы с этим очень много работали. <…> А физика - она более свободная. Это сложное сочетание», - отметил Муравицкий.

Актеры не просто обращались к зрителям, они привлекали их в качестве действующих персонажей. Это шаг вперед для театра и актеров, считает режиссер.

Репетиции проходили в этюдном формате: артисты вносили свои предложения, режиссер корректировал и компоновал.

Кузьма Кутрилев, исполнитель роли Орландо, заявил, что все занятые в постановке актеры согласились с тем, что Шекспир - панк своего времени.

«Панк и рок культура - это культура свободы. Это протест против навязанных устоев общества и уход к себе. <…> Все герои стремятся обрести себя, свое счастье. Это очень схожие две культуры - Шекспир и панк. И панк-культура - гротесковая, и Шекспир - супергротесковый», - рассказал актер.

Этот спектакль - не для массового зрителя, который привык к классическим произведениям с четвертой стеной и лишь изредка с обращением к залу. Однако пресыщенной московской публике может понравиться новое прочтение Шекспира.

Театры Москва 2023
02 декабря 2023, 01:16
Хабенский прокомментировал назначение Гергиева на пост главы Большого театра
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Худрук Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский заявил, что рад за Валерия Гергиева, которого назначили на должность гендиректора Большого театра. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я, безусловно, за него очень рад», - сказал он.

Гергиев сменил Владимира Урина на посту главы культурного учреждения. Как отметили в пресс-службе правительства, он ушел по собственному желанию. Указ о назначении нового руководителя подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сам Гергиев по совместительству является худруком и директором Мариинского театра. Комментируя свои новые обязанности на месте главы Большого театра мужчина заявил, что не искал возможности работать вдвое больше.

Он отметил, что у петербургского театрального учреждения есть устойчивые представления о своей ответственности, обязанностях и возможностях. Если все гармонично работает, то не важно, идет ли речь о двух городах, трех театрах, нескольких регионах или странах.

Театры
01 декабря 2023, 11:38
Выставка «Вещи и сны» открылась в московской галерее «На Каширке»
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Выставка шести художниц «Вещи и сны» открылась в московской галерее «На Каширке». Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

Шесть художниц, представленных в экспозиции, предложат новые подходы к обыденным объектам, переосмыслив их и превратив в произведения искусства.

Екатерина Казанцева в своих фотографиях оторвала предметы от их повседневного назначения. Silen создала работы из случайно найденных вещей, придав им новые смыслы. Диана Майорова через инсталляции поделилась образами своих снов.

Маргарита Городничева исследовала границы собственной личности и визуального представления самой себя. Офорты Нины Красовитовой показали восхищение процессом разрушения. Ляля Ваганова заинтриговала зрителя объектами, которые только на первый взгляд привычны, но при ближайшем изучении окажутся абсурдными и бесполезными.

Выставка будет открыта до 14 января.

Также москвичи смогут посетить выставку в аэропорту Домодедово. Там продемонстрируют фотографии природы Таймыра.

Выставки Москва 2023
01 декабря 2023, 00:54
Гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил об уходе с поста
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский театровед, профессор и режиссер Владимир Урин заявил, что уходит с поста генерального директора Большого театра. Его видеообращение опубликова критик Сергей Буланов в Telegram-канале.

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», - заявил Урин.

Он попрощался с труппой после премьеры постановки «Сын мандарина. Соловей».

Источник РБК сообщил, что основным кандидатом на пост гендира театра является руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Указ о его назначении пока не выпустили. Также об этом накануне сообщал Telegram-канал Shot. По его информации, Гергиев будет руководить объединенной дирекцией Мариинского и Большого театров.

До этого дирижер высказался о своем вероятном назначении на пост директора ГАБТ. Он отметил, что не искал возможности двойной работы.

Театры
30 ноября 2023, 19:29
Кино и пацаны. Новый российский сериал оказался в центре скандала
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Новый российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» по доброй традиции получил минуту славу в виде скандала. Создателей обвинили в том, что они учат детей плохому (и кстати, это мнение не так уж несправедливо). Однако больше всего эта суета напоминает пиар.

Почему требуют запретить «Слово пацана» Сюжет нового творения Крыжовникоа прост: главного героя, домашнего мальчика 14 лет по имени Андрей, обижали в школе. Парень решил присоединиться к молодежной уличной группировке, которые делят улицы Казани конца 1980-х годов. В общем, драки, кровь, бандитская «романтика», любовь. И масса хвалебных отзывов блогеров.

Хотя сериал об ОПГ малолетних отморозков только вышел, его уже потребовали запретить. Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала Роскомнадзор проверить «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям.

По словам киноведа, ближе всего к верному восприятию того времени подошел фильм российского режиссера Александра Велединского «1993» - он полностью разрушил привычные криминальные стереотипы и показал нормальную и реальную жизнь начала 90-х.

Причиной обращения стали жестокие игры современных подростков: они начали пробовать свои силы в уличных драках «как в сериале». Хотя кинолента соблюдает требование закона и имеет маркировку «18 », ее может посмотреть кто угодно. О том, что у детей есть родители, никто вспоминать не стал.

Претензии выглядят настолько смешными и нелепыми, что сразу вспоминается скандал вокруг «Матильды» Алексея Учителя. Там тоже были требования общественников «запретить и непущать», которые на поверку оказались не более чем пиар-ходом для подогрева интереса к фильму сомнительной художественной ценности.

Герой, а не просто бандит Киножурналист и кинокритик Роман Григорьев рассказал «360», что главный герой в кино - это человек, с которым зритель себя сознательно ассоциирует и по мере развития сюжета сопоставляет свои внутренние эмоции с поведением человека на экране.

О чем сериал «Слово пацана» Российский режиссер Андрей Першин, обычно выступающий под псевдонимом Жора Крыжовников, снял новый восьмисерийный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он рассказывает о междоусобной борьбе молодежных группировок во времена развала СССР. Пока зрители увидели только четыре эпизода.

Перед премьерным показом продюсер сериала Федор Бондарчук заявил, что «Слово пацана» - флагманский и долгожданный проект «про нас, про время, про страну, про боль, про любовь, про ненависть, про то, как было и как должно быть». Гендиректор Wink Антон Володькин сообщил, что сериал точно войдет в историю кино.

Большинство снявшихся артистов - молодые и пока известные мало. Зато среди взрослых актеров есть знакомые фамилии: вездесущий Сергей Бурунов, звезда предыдущих фильмов Крыжовникова и по совместительству жена режиссера Юлия Александрова, а также дети своих родителей Иван Янковский, Анна Пересильд и Иван Макаревич.

Однако кино в массе своей всегда будет возвращаться, говоря метафорически, к «Улицам разбитых фонарей», заверил Шпагин. Кинематограф на протяжении всей истории своего существования приманивал зрителей не только любовью, а именно кровью, криминалом, борьбой добра со злом.

Если дело не касается какой-то патологии, а на экране лишь история симпатичного парня, попавшего в плохую компанию и ставшего вором или убийцей, зритель не будет предъявлять чрезмерных этических претензий, отметил кинокритик. Это как в игре GTA - никто не спрашивает, скольких людей ты расстрелял по дороге, проходя миссию.

«Дело не в том, что в России вообще популярны фильмы о бандитах, просто у нас популярны фильмы о наших бандитах. Но к этому надо очень внимательно относиться: ведь это же все закладывается на подсознание. Например, Саша Белый из сериала „Бригада“ - ужасный образ линейного персонажа», - сказал Григорьев.

Для России куда важнее именно такие герои, а не какие-то приблатненные «реальные-нереальные пацаны» с соответствующей лексикой, отметил кинокритик. Подобные персонажи откровенно плохо воздействуют на зрителя и разрушают его психику.

Улицы разбитых фонарей Киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин напомнил, что главной фигурой жизни и кинематографа начало 90-х годов прошлого века был киллер. И ощущение от того времени сегодня осталось только криминальным: прямо на улице кого-то бьют, рядом взрывается автомобиль, за кем-то гонятся и так далее.

Кинокритик подчеркнул, что никто из зрителей сериала не захотел бы в реальности иметь дело с этим рэкетиром без тормозов и эмпатии, который мог запросто обобрать или просто убить человека.

Но сегодня это не все помнят и понимают. Тем более что все эти Саши Белые давно перебили друг друга.

Кино Россия

Новости по теме