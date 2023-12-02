«Шекспир и панки». В МХТ представили необычное прочтение пьесы английского классика

«Английский театр - это текстоцентричный театр. Здесь все держится на тексте. Мы с этим очень много работали. <…> А физика - она более свободная. Это сложное сочетание», - отметил Муравицкий.

Актеры не просто обращались к зрителям, они привлекали их в качестве действующих персонажей. Это шаг вперед для театра и актеров, считает режиссер.

Репетиции проходили в этюдном формате: артисты вносили свои предложения, режиссер корректировал и компоновал.

Кузьма Кутрилев, исполнитель роли Орландо, заявил, что все занятые в постановке актеры согласились с тем, что Шекспир - панк своего времени.

«Панк и рок культура - это культура свободы. Это протест против навязанных устоев общества и уход к себе. <…> Все герои стремятся обрести себя, свое счастье. Это очень схожие две культуры - Шекспир и панк. И панк-культура - гротесковая, и Шекспир - супергротесковый», - рассказал актер.

Этот спектакль - не для массового зрителя, который привык к классическим произведениям с четвертой стеной и лишь изредка с обращением к залу. Однако пресыщенной московской публике может понравиться новое прочтение Шекспира.