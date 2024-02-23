23 февраля 2024, 16:18

Сериал «Алиса не может ждать» неожиданно исчез из онлайн-кинотеатров

piqsels
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Российские онлайн-кинотеатры по требованию Роскомнадзора убрали со своих платформ сериал «Алиса не может ждать» режиссера Наталии Мещаниновой. Об этом сообщили «Ведомости».

РКН направил онлайн-платформам 22 февраля уведомление о выявленных нарушениях в некоторых сериях. Представитель видеосервиса Start объяснил, что в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе.

Он рассказал, что российским площадкам пришлось скрыть для просмотра весь сериал. Из-за каких именно нарушений убрали сериал, представитель видеосервиса не пояснил.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций начала проверять сервис для изучения языков Duolingo на пропаганду ЛГБТ*. Россияне пожаловались на работу приложения, так как оно предлагало детям повторять фразы с возможной пропагандой нетрадиционных отношений. В Роскомнадзор жалоба от активистов не поступала.

* Запрещенное в России экстремистское движение

Роскомнадзор Сериалы
21 февраля 2024, 12:55
Список подлежащих изъятию книг с ЛГБТ-тематикой оказался устаревшим
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Перечень книг, которые якобы подлежали изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*, устарел и потерял актуальность. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его словам, список разработали в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме, чтобы показать необходимость четких критериев в документе. Соколов отметил, что распространенный в Сети перечень книг не имеет никакого отношения к реальности. Президент АКИТ добавил, что эту информацию можно легко проверить.

«Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии», - подчеркнул он.

В списке содержалось более 250 наименований книг, среди которых были такие классики литературы как Федор Достоевский, Оскар Уайлд, Шеридан Ле Фаню и другие писатели.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что проверит на пропаганду ЛГБТ* сервис для изучения языков Duolingo. Жалобу на интернет-платформу ведомство получило от родителей школьников.

* Движение признано в России экстремистским и запрещено.

Книги Законы ЛГБТ Литература Писатели
21 февраля 2024, 01:00
«В самое сердце попали». Майданов получил 15 лет с конфискацией от Украины за «Сарматушку»
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Музыканту, певцу и депутату Госдумы Денису Майданову от украинского суда «прилетело» 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества через неделю после выхода песни «Сарматушка», текст которой артист написал вместе с политиком Дмитрием Рогозиным. Об этом он рассказал на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

По его словам, в России вышло много песен, воспевающих Вооруженные силы страны. В композиции «Сарматушка» Майданов решил воспеть Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

Дмитрий Рогозин прислал текст Майданову, и он увидел в нем перспективу. В итоге артист дописал припев и сочинил музыку. Песня вышла 17 декабря 2022 года - в день РВСН.

Также задача «Сарматушки» состояла в поднятии духа российского народа. Ракетчики и создатели ракетного комплекса «Сармат» выразили музыканту большую благодарность после выхода композиции.

«Но все-таки Запад не выдержал, на Украине состоялся какой-то суд и мне тут же прилетело 15 лет с конфискацией за эту песню, буквально через неделю после выхода песни», - заявил музыкант.

Депутат отметил, что украинцев и сторонников Запада «вздыбило» содержание композиции. По его мнению, если у них оно вызвало такую реакцию, значит «в самое сердце попали».

Суд Песни Россия
20 февраля 2024, 17:12
Москвичей пригласили на фестиваль русского стиля
РИА «Новости»
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Объединение «Выставочные залы Москвы» проведет фестиваль «Русский стиль. Взгляд из XXI века», который предоставит артистам различных направлений — от художников и дизайнеров до модельеров и музыкантов — пространство для рефлексии и новаторского осмысления концепта русского стиля. Он состоится на нескольких городских площадках в течение года, сообщил столичный департамент культуры.

«Кураторы проекта постарались отметить ярких представителей всех поколений, которые определяли и продолжают определять направления развития русского стиля в современной культуре», - добавили в ведомстве.

Специалисты творческих профессий продемонстрируют свое понимание концепта русского стиля. В рамках фестиваля жители и гости Москвы смогут ознакомиться с несколькими экспозициями.

Так, 22 февраля галерея «На Шаболовке» в сотрудничестве с Музеем Театра кукол имени С. В. Образцова представит выставку «Биомеханика Мейерхольда. Актер. Кукла», раскрывающую секреты оживления персонажей на сцене и процесс создания театральных кукол.

Выставка «Русский стиль. Текстильные истории» ждет посетителей с 29 февраля в галерее «Нагорная». Зрители увидят реализованные в одежде мотивы живописи Кандинского, лоскутные проекты и уникальные принты.

Проект «Екатерина Смирнова. Литография» будет доступен с апреля по май в галерее «Китай-город». Посетителям продемонстрируют литографии, офорты и ксилографию с городскими пейзажами.

С 11 октября по 3 ноября там же пройдет выставка картин Клары Голицыной, которая работает в разных направлениях, от реализма до постмодерна.

Кроме того, творческие мастер-классы пройдут в парке Горького в Москве. Гости посетят занятия по лепке, керамическую мастерскую, научатся сервировать стол и готовить оригинальные блюда.

Объединение «Выставочные залы Москвы» проведет фестиваль «Русский стиль. Взгляд из XXI века», который предоставит артистам различных направлений - от художников и дизайнеров до модельеров и музыкантов - пространство для рефлексии и новаторского осмысления концепта русского стиля. Он состоится на нескольких городских площадках в течение года, сообщил столичный департамент культуры.

Выставки Фестивали Москва
19 февраля 2024, 16:12
Умер дирижер Леопольд Гершкович
Unsplash
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В Москве умер заслуженный артист России, дирижер и хормейстер Леопольд Гершкович. Ему было 88 лет, сообщили в пресс-службе Детского Музыкального театра имени Сац.

«С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Леопольда Абрамовича Гершковича, одного из корифеев российского музыкального театра для детей, стоявшего у истоков становления и развития нашего Детского Музыкального театра», - заявили в организации.

Гершкович более 50 лет служил в театре дирижером. В пресс-службе отметили редкий дар музыканта, благодаря которому ему прощали и дирижерскую резкость, и горячность, и дотошность. Гершкович обладал абсолютным слухом и глубоким пониманием стиля композитора. Он бережно относился к композиторскому замыслу.

Коллеги также назвали кропотливейшую работу с солистом особенной профессиональной чертой дирежеора.

По данным «Московского комсомольца», музыканта не стало 18 февраля днем. Он ехал по улице Алабяна, управляя автомобилем Volkswagen, как вдруг резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики констатировали смерть от сердечного приступа.

Театры Москва

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