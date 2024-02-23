Сериал «Алиса не может ждать» неожиданно исчез из онлайн-кинотеатров

РКН направил онлайн-платформам 22 февраля уведомление о выявленных нарушениях в некоторых сериях. Представитель видеосервиса Start объяснил, что в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе.

Он рассказал, что российским площадкам пришлось скрыть для просмотра весь сериал. Из-за каких именно нарушений убрали сериал, представитель видеосервиса не пояснил.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций начала проверять сервис для изучения языков Duolingo на пропаганду ЛГБТ*. Россияне пожаловались на работу приложения, так как оно предлагало детям повторять фразы с возможной пропагандой нетрадиционных отношений. В Роскомнадзор жалоба от активистов не поступала.

* Запрещенное в России экстремистское движение