Семья Куклачева перенесла юбилейное шоу на сентябрь

Юрий Куклачев примет участие в представлении, однако цирковых трюков выполнять не будет. Это связано с ухудшением состояния его здоровья.

«Семьей Куклачевых принято решение повторить юбилейное шоу в сентябре с участием самого Юрия Дмитриевича. Только, конечно, без цирковых трюков с его участием», - сказала Кардокене.

На юбилейном представлении артиста «Самый добрый клоун», проходившем в «Вегас сити холле», ему внезапно стало плохо. Сын дрессировщика рассказал «360», что Куклачева срочно отвезли в больницу с жалобами на сердце.

Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный поделился, что состояние Куклачева тяжелое , но стабильное, у него произошел обширный инфаркт.