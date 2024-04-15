15 апреля 2024, 17:19

Семья Куклачева перенесла юбилейное шоу на сентябрь

РИА «Новости»
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Семья народного артиста РСФСР Юрия Куклачева повторит его юбилейное шоу в сентябре. Об этом сообщила РИА «Новости» его представитель Ольга Кардокене.

Юрий Куклачев примет участие в представлении, однако цирковых трюков выполнять не будет. Это связано с ухудшением состояния его здоровья.

«Семьей Куклачевых принято решение повторить юбилейное шоу в сентябре с участием самого Юрия Дмитриевича. Только, конечно, без цирковых трюков с его участием», - сказала Кардокене.

На юбилейном представлении артиста «Самый добрый клоун», проходившем в «Вегас сити холле», ему внезапно стало плохо. Сын дрессировщика рассказал «360», что Куклачева срочно отвезли в больницу с жалобами на сердце.

Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный поделился, что состояние Куклачева тяжелое , но стабильное, у него произошел обширный инфаркт.

Цирки Семья
15 апреля 2024, 17:38
«Куча новых героев». Автор «Слова пацана» — о будущей книге про женские банды
Global Look Press
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Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев приступил к написанию новой книги. Произведение посвящено женским криминальным бандам, сообщил писатель на презентации акции «Библионочь 2024». Трансляцию вел пресс-центр «России сегодня».

«О сроках я точно не скажу, потому что это еще тайна. Работа идет. Особенно на последней неделе: у меня куча новых героев, куча новой информации», - отметил Гараев.

Он уточнил, что тема с женскими криминальными бандами достаточно загадочная.

«Много странного и непонятного», - сказал писатель.

По его словам, женские группировки устроены своеобразно, они сильно отличаются от политики мужских банд.

Осенью прошлого года по книге Гараева вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. По оценкам руководителя онлайн-кинотеатра Wink Антона Володькина, за три месяца его посмотрели свыше 23 миллионов человек. Благодаря популярности сериала книга Гараева 2020 года заняла второе место по продажам на сервисе «Литрес».

Актер Никита Кологривый усомнился в честном отборе актеров на роли в сериал «Слово пацана». Он заявил, что некоторые коллеги попали на съемки, минуя кастинги.

Книги Сериалы
15 апреля 2024, 15:01
Умер композитор Ричард Горовиц
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Американский композитор Ричард Горовиц, специализировавшийся на музыке к кинофильмам, умер 13 апреля в возрасте 75 лет. Об этом сообщило издание ASNA со ссылкой на близких артиста.

Причины смерти композитора не уточняются.

Ричард Горовиц родился в 1949 году в городе Буффало в США. Он приобрел известность благодаря работам над фильмами «Атлантида», «Три сезона», «Каждое воскресенье», «Тень Фараона» и «Тобрук». В 1991-м артист получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший саундтрек» за музыку к драме «Под покровом небес».

Помимо этого, Горовиц написал музыку к российско-украинской драме «Матч» с актером Сергеем Безруковым.

США Фильмы Музыка Премия Золотой глобус
15 апреля 2024, 13:46
Паулс рассказал о конфликте с Пугачевой в день ее рождения
РИА «Новости»
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У советского композитора Раймонда Паулса с певицей Аллой Пугачевой были непростые отношения и даже конфликты. Об этом он рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам мэтра, во время совместной работы между ним и артисткой часто возникали разногласия. Пугачева обижала Паулса, после крупных ссор они могли подолгу не общаться.

Однажды звезда закатила скандал из-за текста песни «Еще не вечер»: она усмотрела в нем намек на скорое завершение своей карьеры. Композицию стала исполнять певица Лайма Вайкуле.

Композитор даже вспомнил, как примадонна не пригласила его на выступление. При этом артистка не постеснялась исполнять его произведения.

«Алла меня не пригласила на свои концерты, когда приезжала в Ригу. Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить», - поделился Паулс.

Сегодня композитор не держит зла на певицу. По его словам, к сложному характеру Пугачевой за долгие годы знакомства он уже привык.

«Все плохое в прошлом. С годами я стал понимать: ничего не поделаешь, какая она есть, такая есть», - констатировал Паулс.

Сегодня, 15 апреля, примадонна отмечает 75-летний юбилей. В преддверии дня рождения Пугачева выпустила новую песню.

Алла Пугачева Раймонд Паулс Шоу-бизнес
15 апреля 2024, 13:02
Жена Михаила Круга увеличила гонорар за выступление втрое
РИА «Новости»
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Жена покойного шансонье Михаила Круга увеличила гонорар втрое, а сын знаменитого исполнителя Александр Круг поднял цену на концерты почти в два раза. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в ноябре сын известного шансонье готов был выступать на корпоративных мероприятиях за 400 тысяч рублей. Он предлагал исполнить пять хитов своего отца и собственные композиции. За дополнительную плату в 1,3 миллиона рублей на сцену могла выйти и Ирина Круг, чтобы исполнить песни вместе с сыном.

Теперь стоимость выступления Александра составляет 700 тысяч рублей, а гонорар жены легендарного певца вырос до четырех миллионов рублей.

Причем рост популярности Александра можно объяснить его участием в телевизионных проектах. Сыну шансонье удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Причина повышения стоимости выступлений Ирины Круг осталась неизвестной.

Спрос на выступления семьи Круга остается высоким. Ближайшее «окошко» есть только 1 августа.

Концерты Музыка Шоу-бизнес

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