Съемки второго сезона сериала «Мастодонт» с Добронравовым стартовали в Москве

В новых сериях чиновник из провинции Виктор Молодцов вновь будет решать семейные проблемы. Маму его дочки Катерины арестуют, поэтому ему придется управлять ее девелоперским бизнесом. Герою необходимо будет защищать родственников, а также реабилитировать доброе имя Тамары Кулик.

Во втором сезоне примут участие такие актеры, как Александр Самойленко, Алексей Золотовицкий и Никита Тарасов.

В прошлом году «Мастодонт» стал одним из самых просматриваемых сериалов.

В ближайшее время на телеканале СТС пройдет премьера сериала «Папины дочки. Новые». Сразу же после эфира, 15 апреля, серии можно будет также увидеть на платформе Start.