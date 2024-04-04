Съемки второго сезона сериала «Мастодонт» с Добронравовым стартовали в Москве
В Москве приступили к работе над вторым сезоном сериала «Мастодонт». Главную роль в ленте исполнит актер Федор Добронравов, сообщил сайт «Вокруг ТВ».
В новых сериях чиновник из провинции Виктор Молодцов вновь будет решать семейные проблемы. Маму его дочки Катерины арестуют, поэтому ему придется управлять ее девелоперским бизнесом. Герою необходимо будет защищать родственников, а также реабилитировать доброе имя Тамары Кулик.
Во втором сезоне примут участие такие актеры, как Александр Самойленко, Алексей Золотовицкий и Никита Тарасов.
В прошлом году «Мастодонт» стал одним из самых просматриваемых сериалов.
В ближайшее время на телеканале СТС пройдет премьера сериала «Папины дочки. Новые». Сразу же после эфира, 15 апреля, серии можно будет также увидеть на платформе Start.