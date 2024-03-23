Сеансы в кинотеатрах Москвы и Подмосковья отменили из-за теракта в Crocus City

«Кинотеатры сети в Москве и области закрыты. По регионам информация уточняется», - подчеркнули в пресс-службе сети.

На территории столицы и Подмосковья действуют 20 кинотеатров «Каро».

Работу приостановил также Музей кино. В «Москино» сообщали, что ряд кинотеатров в субботу и воскресенье не будут работать из-за отмены в Москве массовых мероприятий. Все активности в указанные дни отменили и на выставке «Россия».

Мэр столицы Сергей Собянин вечером 22 марта попросил с пониманием отнестись к решению властей об отмене спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу перед концертом группы «Пикник». Его жертвами стали уже 115 человек , пострадали более 100.