Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 1,5 миллиарда рублей
За первые дни проката сразу два российских фильма смогли собрать более миллиарда рублей — «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник изумрудного города». Об этом сообщила НСН.
За первые дни проката сразу два российских фильма смогли собрать более миллиарда рублей - «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник изумрудного города». Об этом сообщила НСН.
Сказке про богатыря миллиардные сборы в прокате предсказали еще до премьеры. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с изданием рассказал, что другие серии богатырской саги успешно показывались на цифровых платформах.
«Для „Финиста“ диапазон два-три миллиарда кажется вполне посильным», - подчеркнул он.
В прокате лента появилась 1 января. В первый день сборы превысили 210 миллионов рублей. Во второй день проката «Финист. Первый богатырь» собрал 330 миллионов, а в третий - почти 300 миллионов рублей.
По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, сказка про богатыря стала второй по популярности картиной на новогодних каникулах. В фильме снимались Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Елена Яковлева.