07 января 2025, 11:27

Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 1,5 миллиарда рублей

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За первые дни проката сразу два российских фильма смогли собрать более миллиарда рублей — «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник изумрудного города». Об этом сообщила НСН.

За первые дни проката сразу два российских фильма смогли собрать более миллиарда рублей - «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник изумрудного города». Об этом сообщила НСН.

Сказке про богатыря миллиардные сборы в прокате предсказали еще до премьеры. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с изданием рассказал, что другие серии богатырской саги успешно показывались на цифровых платформах.

«Для „Финиста“ диапазон два-три миллиарда кажется вполне посильным», - подчеркнул он.

В прокате лента появилась 1 января. В первый день сборы превысили 210 миллионов рублей. Во второй день проката «Финист. Первый богатырь» собрал 330 миллионов, а в третий - почти 300 миллионов рублей.

По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, сказка про богатыря стала второй по популярности картиной на новогодних каникулах. В фильме снимались Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Елена Яковлева.

Кино Фильмы
06 января 2025, 10:05
Юра Борисов не получил «Золотой глобус»
РИА «Новости»
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Российский актер Юра Борисов не поучил премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора». Об этом сообщило Variety.

Победителем в номинации «лучшая мужская роль второго плана» стал американец Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль». Помимо Борисова, на эту награду претендовали артисты Джереми Стронг, Дензел Вашингтон, Гай Пирс и Эдвард Нортон.

Премию за лучший сценарий получил Питер Строан, наградой за лучшую мужскую роль в драматическом сериале удостоили Хироюки Санаду.

Фильм «Анора», в котором сыграл Борисов», показывает историю о секс-работнице и ее безумных любовных отношениях с сыном олигарха. В российский прокат кинолента вышла в октябре.

Британская кинопремия BAFTA включила Юрия Борисова и актера Марка Эйдельштейна в лонг-лист номинации «лучшая мужская роль второго плана». Церемония награждения победителей состоится 16 февраля, сообщил RT.

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Фильмы Премия Золотой глобус Артисты
06 января 2025, 09:25
Кинофильм «Бруталист» получил «Золотой глобус»
Global Look Press
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Фильм «Бруталист» режиссера Брэди Корбета одержал победу в нескольких номинациях престижной кинопремии «Золотой глобус». В частности, картина получила награду как «Лучший фильм-драма». Трансляцию ввел телеканал CBS News.

Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» состоялась в ночь с 5 на 6 января по московскому времени. Эдриен Броуди, актер фильма, был отмечен в номинации «Лучшая мужская роль в драме». А Брэди Корбету вручили награду как лучшему режиссеру.

Среди других картин, номинированных на звание лучшего фильма-драмы, были «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Совершенный незнакомец», «Пятое сентября» и «Мальчишки из Никеля».

В декабре на пресс-конференции объявили список претендентов на премию «Золотой глобус». В число номинантов вошли сериалы «Медведь», «Сегун», «Настоящий детектив» и «Пингвин».

Российский актер Юра Борисов был номинирован на «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Анора». Однако победителем в этой номинации стал американский актер Киран Калкин, который исполнил роль в фильме «Настоящая боль».

«Бруталист» - американский драматический фильм Брэди Корбета. Лента рассказывает о тридцати годах жизни Ласло Тота - венгерского еврейского архитектора, который пережил Холокост. После окончания Второй мировой войны он эмигрировал в США вместе со своей женой Эржебет, чтобы реализовать «американскую мечту».

Вначале Ласло сталкивается с нищетой и унижением, но вскоре ему улыбается удача - он получает контракт с таинственным и богатым клиентом, Харрисоном Ли Ван Бюреном, который полностью меняет его жизнь.

Ранее король Англии Карл III посвятил режиссера Кристофера Нолана в рыцари. Торжественная церемония состоялась в Букингемском дворце 18 декабря.

Награды Картины Режиссер Фильмы
03 января 2025, 21:27
Фильм «Финист. Первый богатырь» собрал миллиард рублей в прокате
РИА «Новости»
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Кассовые сборы приквела приключенческо-фэнтезийного фильма «Финист. Первый богатырь» с начала января превысили миллиард рублей. Он стал второй по популярности кинолентой на новогодних каникулах, сообщила пресс-служба Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

Прокат начался 1 января. За три дня фильм собрал 1 008 179 950 рублей, из них 213 391 100 рублей в день премьеры.

В топ-20 фильмов в кинотеатрах России «Финист. Первый богатырь» занял второе место. Его посмотрели более 616,8 тысячи зрителей. На первом месте оказался «Волшебник Изумрудного города» с 855,9 тысячи зрителей, на третьем - «Елки 11» с 115 тысячами поклонников.

«Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко предназначен для зрителей старше шести лет. Главные роли в нем исполнили Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Елена Яковлева. Часть съемок прошла в Казахстане, в том числе в декорациях для фильма «Кочевник». По сюжету в нем рассказана предыстория мира Белогорья из фильма «Первый богатырь».

Лидерами кинопроката в начале прошлого года стали фильмы «Холоп-2» и «Бременские музыканты».

Более 14 миллионов зрителей посетили кинотеатры.

Кино Фильмы
27 декабря 2024, 01:25
Появился список тем для кино, которые государство поддержит в 2025-м
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Минкультуры России утвердило список тем для кино, которые будет финансировать Минкультуры в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава министерства Ольга Любимова

По ее словам, особое место в перечне займет тема героизма и самоотверженности участников специальной военной операции на Украине и Великой Отечественной войны.

В список включили и темы укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения, и конечно, популяризация института семьи «Поддержку также получат фильмы, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, развитию Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству», - написала Любимова.

Кроме этого, составители перечня не забыли внести в него экранизацию произведений русской классической литературы.

Ранее писатель Платон Беседин назвал пять лучших иностранных фильмов , которые можно посмотреть на новогодних каникулах. Среди них «Интуиция» и «Семьянин».

Семья Кино Фильмы Россия Минкультуры РФ Ольга Любимова

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