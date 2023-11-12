Сайт Большого театра не выдержал наплыва желающих купить билет на «Щелкунчика»

«Из-за большого количества посещений сайта в связи с продажей билетов на представления балета „Щелкунчик“ возможны перебои в его работе», - указали в сообщении.

В администрации добавили, что специалисты начали работать над устранением неполадок. Тем, кто столкнулся с проблемами в работе онлайн-касс, предложили зайти на сайт позднее.

Повышенный спрос на предновогодние показы балета «Щелкунчик» привели к огромным очередям около Большого театра. В минувшую пятницу, 10 ноября, источник «360» сообщил, что одной стоящей в кассу женщине стало плохо. Из-за ограниченного числа билетов люди проводят в очереди за покупкой несколько часов и даже дней.

Ситуацией воспользовались перекупщики, которые начали продавать места в очереди. Суммы варьируются от 40 до 100 тысяч рублей в зависимости от близости к кассе.