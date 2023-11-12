12 ноября 2023, 20:40

Сайт Большого театра не выдержал наплыва желающих купить билет на «Щелкунчика»

Телеканал «360»
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Открывшаяся онлайн-продажа на предновогодние показы балета «Щелкунчик» привела к перебоям в работе сайта Большого театра. Страница не выдержала огромного наплыва посетителей, желающих купить билет без стояния в очередях. Предупреждение о нестабильной работе сайта появилось на главной странице.

«Из-за большого количества посещений сайта в связи с продажей билетов на представления балета „Щелкунчик“ возможны перебои в его работе», - указали в сообщении.

В администрации добавили, что специалисты начали работать над устранением неполадок. Тем, кто столкнулся с проблемами в работе онлайн-касс, предложили зайти на сайт позднее.

Повышенный спрос на предновогодние показы балета «Щелкунчик» привели к огромным очередям около Большого театра. В минувшую пятницу, 10 ноября, источник «360» сообщил, что одной стоящей в кассу женщине стало плохо. Из-за ограниченного числа билетов люди проводят в очереди за покупкой несколько часов и даже дней.

Ситуацией воспользовались перекупщики, которые начали продавать места в очереди. Суммы варьируются от 40 до 100 тысяч рублей в зависимости от близости к кассе.

Театры Москва 2023
12 ноября 2023, 01:52
Новый киноляп нашли в фильме «Титаник»
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Поклонники художественного фильма «Титаник» обнаружили новый киноляп. В этот раз они указали на метаморфозы с одеждой героя Леонардо Ди Каприо, сообщил РБК.

В одной из сцен у героя Леонардо Ди Каприо - Джека - происходят странности с одеждой. Это можно заметить в эпизоде, когда молодой человек прикован к трубе, а Роза пытается его освободить. Круизный лайнер тогда уже получил пробоину и начал тонуть.

Видно, что на Джеке надеты брюки на подтяжках и рубашка. На моменте, когда девушка смогла его освободить, оператор навел камеру на главного героя. И здесь уже видно, что подтяжки исчезают. Поклонники ленты предположили, что дубли сцены могли снимать в разное время.

Ранее зрители нашли сразу три коноляпа в советском фильме «Кавказская пленница». Причем все они оказались в одной сцене, когда герой Георгия Вицина продает билеты на танцевальный урок и присваивает себе часть прибыли. Окружающие героя предметы ведут себя странно.

Кино Фильмы
11 ноября 2023, 02:04
«Напоминает жвачку». Новый блокбастер про вселенную «Мстителей» вышел в мировой прокат
Кадр из фильма
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В европейский прокат вышел блокбастер «Капитан Марвел 2». Это 33-й по счету фильм обширной и запутанной киновселенной «Марвел». Отзывы на него вышли неоднозначными — от восторженных до резко критических. Первые комментарии зарубежной прессы собрал РБК.

Сюжет фильма крутится вокруг сразу трех героинь: Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел), Камалы Хан (Мисс Марвел) и Моники Рамбо, которые, как и положено по жанру, борются со вселенским злом. При этом главные героини выясняют, что при каждом применении своих способностей они меняются друг с другом местами.

Судя по отзывам, фильм получился эффектный и красочный, но не очень интересный. Основные претензии критики озвучили к сюжету картины, который не может удержать внимание зрителей в течение почти двух часов хронометража.

«Чокнутые сражаются за „квантовые браслеты“ и контроль над „точками прыжка“ в сиквеле, напоминающем жвачку», - так кратко передала сюжет фильма Газета The Guardian.

TimeOut назвал новый фильм «мешаниной разных шоу». Издание отметило, что только преданные поклонники киновлесенной смогут «догнать невразумительный сюжет» картины.

Критики The New York Times высказались еще более жестко: «Вы видели этот фильм раньше, 32 раза», имея в виду, что огромная киновселенная погрязла в бесконечных самоповторах.

Первый тизер-трейлер нового блокбастера Marvel опубликовал в апреле 2023 года.

В европейский прокат вышел блокбастер «Капитан Марвел 2». Это 33-й по счету фильм обширной и запутанной киновселенной «Марвел». Отзывы на него вышли неоднозначными - от восторженных до резко критических. Первые комментарии зарубежной прессы собрал РБК.

Кино Фильмы
10 ноября 2023, 12:11
Первую Эрмитажную премию вручат россиянину и иностранцу
Unsplash
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Ежегодную Эрмитажную премию учредили в России. Ее вручат знаковым деятелям культуры, объявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции ТАСС.

Организационный комитет Форума объединенных культур вместе с Государственным Эрмитажем учредили Первую Эрмитажную премию. Татьяна Голикова сообщила, что ее лауреатами станут не только россияне, но и иностранцы.

«[Премия] будет вручаться ежегодно двум ведущим знаковым деятелям культуры мира - от России и из-за рубежа», - сказала она.

В октябре Минкультуры России подвело итоги конкурса среди преподавателей музыкального искусства, который учредили в 2022 году. Из 565 соискателей лауреатами премии стали 150 человек, в том числе 15 педагогов из школ, вузов и колледжей Москвы. Жюри оценило их авторские методики, собственные выступления и успехи воспитанников.

Санкт-Петербург Награды Музеи Минкультуры РФ
10 ноября 2023, 03:21
Эффект бабочки. Какой киноляп не заметили фанаты сериала «Великолепный век»?
Kinopoisk
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В любимый зрителями турецкий исторический телесериал «Великолепный век» прокралась обидная ошибка. Издание Life рассказало, какая именно.

По мнению журналистов, ошибка режиссера связана с персонажем Виктории - Садыки Хатун. Девушка проникла во дворец в виде служанки, чтобы отомстить султану за смерть своего возлюбленного - коменданта венгерской крепости графа Ариэля.

Авторы статьи отметили, что у девушки на шее можно увидеть татуировку в виде бабочки. В то время женщины не делали татуировки просто для украшения, и такая метка очевидно говорила, что Садыка - не та, за кого себя выдает. Так что девушку с татуировкой вряд ли бы подпустили близко к султану.

Ранее стало известно, что в советский фильм «Кавказская пленница» закрались целых три киноляпа. Причем все они - в одной сцене. Странности происходят на 21 минуте фильма, когда герой Вицина Трус продает билеты на урок танцев.

Впрочем, в фильмах Гайдара киноляп мог оказаться художественным приемом. В киноновелле «Наваждение» показали библиотеку со странным графиком работы: с трех часов ночи. На первый взгляд может показаться, что это ошибка. Но она перекликается со сценой из новеллы «Операция Ы», где Трус во время репетиции ограбления спрашивает, как пройти в библиотеку в три часа ночи.

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